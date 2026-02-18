Переговоры в Женеве: Виткофф заявил, что видит "существенный прогресс"

Специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф прокомментировал итоги первого дня мирных переговоров в Женеве, в которых принимали участие украинская, американская и российская делегации. По словам переговорщика, он видит прогресс, за который следует благодарить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Сообщение Уиткоффа с оценкой первого дня переговоров в Женеве появилось в соцсети X в 6 часов 18 февраля. В первую очередь спецпредставитель США поблагодарил Швейцарию, которая приняла делегации, а затем вспомнил Трампа и промежуточные итоги встреч. По его словам, успех заключается в том, что удалось "объединить обе стороны" и таким образом работают над "остановкой убийств в этом ужасном конфликте".

Уиткофф не уточнил, какие именно конкретные результаты он заметил в первый день общения делегаций. Впрочем, переговорщик добавил, что об этих результатах представители Украины и РФ должны доложить руководителям своих стран.

"Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством", — говорится в сообщении.

Переговоры в Женеве — Виткофф о встрече делегаций Украины, США и РФ 17 февраля Фото: Скриншот

В заметке представителя Белого дома также есть фото из Женевы — из зала, в котором состоялась встреча делегаций. Видим, что американцы, Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и другие, сидели по центру стола, с одной стороны — украинцы (в кадр попали Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Дмитрий Арахамия, Сергей Кислица, Андрей Гнатов), с другой — Владимир Мединский, Кирилл Дмитриев и др.

Переговоры в Женеве — трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и Фото: X (Twitter)

Переговоры в Женеве — детали

Отметим, 17 февраля в Женеве начались переговоры по завершению российско-украинской войны, в которой принимают участие делегации Украины, США и РФ. Когда завершился первый раунд, секретарь СНБО Рустем Умеров написал в Telegram о завершении работы политическими и военными блоками: результаты и детали компромиссов не уточнялись, но 18 февраля должно быть продолжение. Кроме того, продолжается "работа в группах по направлениям", добавил чиновник. Между тем журналиста медиа Axios Барак Равид заметил в X, что, по его мнению, переговоры в Женеве зашли "в тупик", а причина такого вывода — позиция представитель РФ Мединского. Между тем медиа The Economist написало, что якобы есть противоречия в позициях членов украинской делегации. По словам анонимных источников, Буданов, вероятно, пытается заключить мирное соглашение при поддержке США, а неуказанные другие переговорщики хотят "не спешить" и что это продолжение тактики экс-главы офиса президента Андрея Ермака.

Напоминаем, западное медиа объяснило, зачем президент РФ Владимир Путин отправил историка Владимира Мединского на мирные переговоры в Женеву.