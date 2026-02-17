Путин хочет сорвать переговоры в Женеве: зачем в делегацию включили Мединского, — Sky News

Решение России включить в состав своей делегации на переговорах в Женеве помощника президента Владимира Мединского воспринимается экспертами как сигнал о нежелании Москвы достичь конкретных договоренностей. По мнению аналитиков, его присутствие может превратить переговоры в конфронтацию вместо конструктивного диалога.

Британский военный аналитик Майкл Кларк рассказал в комментарии для Sky News, что возвращение Мединского в состав российской делегации свидетельствует о стремлении России не продвигаться в мирных переговорах. По его мнению, Мединский, который известен своей страстью к лекциям по истории России и радикальными взглядами, часто раздражает и провоцирует собеседников, стремясь заставить их уйти и объявить переговоры проваленными.

"Мединский — старый историк с радикальными взглядами на российскую историю, который любит читать лекции и часто провоцирует собеседников, раздражает их и даже нападает лично, чтобы заставить уйти и объявить переговоры проваленными. Сам факт его участия в делегации России свидетельствует о том, что Москва не ожидает достичь результата и не стремится двигаться вперед", — пояснил он.

Также эксперт отметил, что присутствие Мединского на переговорах является сознательной тактикой Кремля для срыва мирного процесса, ведь она демонстрирует отсутствие намерения двигаться вперед и достигать договоренностей.

В то же время Кларк отметил, что руководитель российской военной разведки Игорь Костюков мог бы вести продуктивный диалог с представителем Украины Кириллом Будановым, поскольку они хорошо знакомы и имеют опыт работы в сложных ситуациях.

"Костюков, как руководитель разведки, хорошо знает все детали и мог бы достичь прогресса с Будановым, ведь они были давними "спарринг-партнерами" — могли бы нанести друг другу вред, если бы могли, но выполняли ту же работу. Зато Мединский обеспечивает, что от российской стороны переговоры превратятся в ругань и крики в адрес украинцев", — добавил эксперт.

Переговоры в Женеве: что об этом известно

Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о подготовке нового раунда переговоров в Женеве 17-18 февраля в формате РФ — США — Украина. На этот раз планируется обсудить широкий спектр вопросов, включая территориальные, поэтому делегацию РФ возглавит Вячеслав Мединский, который не участвовал в предыдущих раундах в Абу-Даби.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы заинтересована в заключении соглашения по Украине, и призвал президента Владимира Зеленского действовать быстро, поскольку он может "упустить прекрасную возможность".

Также Фокус писал, что Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One отметил, что Украине следует как можно скорее сесть за стол переговоров.