Путін хоче зірвати переговори у Женеві: навіщо до делегації включили Мединського, — Sky News

Рішення Росії включити до складу своєї делегації на переговорах у Женеві помічника президента Володимира Мединського сприймається експертами як сигнал про небажання Москви досягти конкретних домовленостей. На думку аналітиків, його присутність може перетворити переговори на конфронтацію замість конструктивного діалогу.

Британський військовий аналітик Майкл Кларк розповів у коментарі для Sky News, що повернення Мединського до складу російської делегації свідчить про прагнення Росії не просуватися у мирних переговорах. На його думку, Мединський, який відомий своєю пристрастю до лекцій з історії Росії та радикальними поглядами, часто дратує і провокує співрозмовників, прагнучи змусити їх піти і оголосити переговори проваленими.

"Мединський — старий історик з радикальними поглядами на російську історію, який любить читати лекції та часто провокує співрозмовників, дратує їх і навіть нападає особисто, щоб змусити піти та оголосити переговори проваленими. Сам факт його участі в делегації Росії свідчить про те, що Москва не очікує досягти результату і не прагне рухатися вперед", — пояснив він.

Також експерт наголосив, що присутність Мединського на переговорах є свідомою тактикою Кремля для зриву мирного процесу, адже вона демонструє відсутність наміру рухатися вперед і досягати домовленостей.

Водночас Кларк відзначив, що керівник російської військової розвідки Ігор Костюков міг би вести продуктивний діалог із представником України Кирилом Будановим, оскільки вони добре знайомі і мають досвід роботи у складних ситуаціях.

"Костюков, як керівник розвідки, добре знає всі деталі і міг би досягти прогресу з Будановим, адже вони були давніми "спаринг-партнерами" — могли б завдати одне одному шкоди, якби могли, але виконували ту саму роботу. Натомість Мединський забезпечує, що від російської сторони переговори перетворяться на лайку і крики на адресу українців", — додав експерт.

Переговори у Женеві: що про це відомо

Нагадаємо, що речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив про підготовку нового раунду переговорів у Женеві 17–18 лютого у форматі РФ — США — Україна. Цього разу планується обговорити широкий спектр питань, включно з територіальними, тому делегацію РФ очолить В’ячеслав Мєдінський, який не брав участі в попередніх раундах в Абу-Дабі.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито зацікавлена в укладенні угоди щодо України, і закликав президента Володимира Зеленського діяти швидко, оскільки він може "упустити чудову можливість".

Також Фокус писав, що Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force One зазначив, що Україні слід якомога швидше сісти за стіл переговорів.