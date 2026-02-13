Зеленський може "упустити чудову можливість": Трамп заявив, що Росія хоче укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито зацікавлена в укладенні угоди щодо України, і закликав президента Володимира Зеленського діяти швидко. За його словами, зволікання може призвести до втрати важливого шансу для України.

Як повідомляє телеграм-канал Clash Report, політик висловив свою позицію у відповідь на запитання журналіста.

У відео Трамп зазначив, що Росія нібито прагне укласти угоду, а Зеленський "повинен діяти", інакше "упустить чудову можливість". Він не уточнив, які саме кроки має здійснити український лідер.

Крім того, Володимир Зеленський на момент публікації цієї новини не відреагував на заклик президента США.

Тиск США на Україну у переговорах: що про це відомо

Нагадаємо, що, як писало видання The New York Times, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Україну, прагнучи прискорити завершення війни до початку літа. За словами Володимира Зеленського, його країна змушена діяти обережно, щоб зберегти підтримку США та уникнути рішень, що шкодять державі. Також дуже помітний дисбаланс у переговорах. Зокрема, тиск на Україну значно сильніший, ніж на Росію.

До цього видання Politico писало, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише за умови досягнення повної мирної угоди з Росією. Водночас прогресу наразі у переговорах немає, оскільки Москва продовжує наполягати на контролі над Донбасом, а Україна відмовляється поступатися територіями.

Ба більше, днями видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому зазначило, що Дональд Трамп нібито наполягає на проведенні в Україні президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з Росією до 15 травня. У статті повідомлялося, що у разі невиконання цього дедлайну США можуть відмовитися від гарантій безпеки для України.