США не нададуть гарантії безпеки, поки Україна та РФ не погодять мирну угоду, — Politico

Між Україною та США продовжують перемовини щодо надання гарантій безпеки. Водночас Вашингтон наполягає на досягненні повної домовленості між Києвом та Москвою щодо мирної угоди, перш ніж вони будуть готові надати будь-які гарантії безпеки.

Прориву у перемовинах між Україною та Росією наразі немає: Москва не готова відмовлятися від територіальних вимог щодо повного контролю Донбасу, від якого не готова відмовлятися і Україна. Через це мирний процес загальмовано. Про це йдеться у матеріалі видання Politico, яке поспілкувалося з західними чиновниками.

Водночас один з високопоставлених чиновників адміністрації Трампа наголосив, що американський президент не намагається використовувати угоду про гарантії безпеки для тиску на Володимира Зеленського щодо майбутніх поступок.

"Він (Трамп — ред.) хоче багато чого закріпити та узгодити, перш ніж фактично підписати (гарантії безпеки — ред.). Він не хоче просто підписати, якщо це надалі перешкоджатиме мирним переговорам. То який сенс у цьому?", — зазначив чиновник.

Територія залишається ключовим питанням

Американський високопосадовець наголосив, що Росія надалі вимагає взяти під контроль всю територію Донбасу, тоді як Україна не готова йти на поступки в цьому питанні. Тож перемовини не просуваються.

Водночас він вірить у те, що обидві сторони готов домовлятися: "Обидві сторони досить сильно вкоренилися, але я думаю, що всі відчувають, що є шлях вперед".

Наступного тижня має відбутися новий раунд тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США. Очікується, що саме на них може бути досягнуто прогресу.

Однак спеціальний представник Трампа Стів Віткофф продовжує "розриватися" між перемовинами щодо Ірану та щодо завершення війни в України, що ускладнює переговорний процес ще більше.

Голова МЗС Латвії Байба Браже зазначила, що Європа наразі не побачила жодної готовності до досягнення результатів перемовин.

"Ми досі не бачили жодної ознаки того, що Росія налаштована серйозно, ні щодо мирних переговорів, ні щодо їх результатів", — сказала в інтерв’ю міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

"Тож, принаймні наразі, мій висновок полягає в тому, що Росія все ще намагається провести ці так звані мирні переговори, результати яких вони не можуть отримати на полі бою", — заявила Байба Браже.

Під час Мюнхенської конференції Зеленський проситиме про більше ППО

Очікується, що Зеленський цими вихідними на Мюнхенській конференції спробує закликати до посилення тиску на Росію та показати єдність з Європою. Натомість чиновники ЄС мають сподівання, що США ще більше робитимуть для того, щоб боротися з тіньовим флотом Росії, після того як Індія пообіцяла не купувати російську нафту.

За словами Зеленського, він має намір розповісти про потреби України в протиповітряній обороні, а також продемонструє зусилля країни щодо експорту зброї з метою фінансування виробництва безпілотників. Він також має намір зустрітися з Макроном та іншими європейськими чиновниками та, як він робив це раніше, наполягати на необхідності збільшення обсягів зброї.

"Ми готові відкрити багато спільних виробництв. Є також кілька пакетів допомоги, які я особисто сподіваюся обговорити, там потрібні мої контакти з партнерами", — резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається примусити США відмовитися від напрацювань перемовин з Україною та Європою на користь американо-російського врегулювання, що майже цілком базується на незмінних від початку повномасштабного вторгнення РФ вимогах Кремля.

Перед цим у Росії поскаржилися, що в заявах лідерів Європейського Союзу відсутні будь-які згадки про "гарантії безпеки" для Росії, а без цього, як наголошують у Кремлі, досягти мирних домовленостей неможливо.