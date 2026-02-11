РФ відкидає гарантії безпеки для України: в ISW пояснили, чого домагається Кремль

Голова МЗС Росії Сергій Лавров вчергове прямо звинуватив США у відсутності прогресу в мирних переговорах. Він знову згадав переговори у Стамбулі навесні 2022 року для виправдання відмови РФ прийняти суттєві гарантії безпеки для України.

Заяви щодо війни в Україні російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували у звіті за 10 лютого. Аналітики вивчили інтерв'ю Лаврова російському державному телеканалу НТВ, в якому російський урядовець заявив, що політика адміністрації преиздента США Дональда Трампа щодо РФ "рухається в неправильному напрямку".

Міністр закордонних справ Росії звинуватив Штати у недобросовісності під час мирних переговорів, згадавши про запровадження нових антиросійських санкцій і вторинних тарифів для країн, що імпортують російську нафту.

Він знову послався на позицію РФ під час переговорів у Стамбулі 2022 року. Аналітики зазначили, що на так звані "Стамбульські домовленості" Кремль періодично посилається як на основу для мирної угоди. Таким чином росіяни виправдовують свою відмову прийняти сильні гарантії безпеки для України.

Лавров закликав до зміни складу та структури ухвалення рішень щодо гарантій відповідно до проєкту "Стамбульських домовленостей". За словами росіян, він передбачав такі умови:

країна-агресорка Росія розглядається як нейтральна "держава-гарант" України;

Україна зобов'язується дотримуватися нейтралітету та суворих обмежень щодо кількості та складу армії, а також не приймати військову допомогу від країн-союзниць.

В ISW зазначили, що Росія намагається примусити США відмовитися від напрацювань перемовин з Україною та Європою на користь американо-російського врегулювання, що майже цілком базується на незмінних від початку повномасштабного вторгнення РФ вимогах Кремля.

Інші заяви Лаврова про війну в Україні

Голова МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю TV BRICS 9 лютого звинуватив США у нібито відмові від домовленостей, які прийняла РФ під час саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі на Алясці. При цьому він не уточнив, про які самі домовленості йдеться.

Також в інтерв'ю 9 лютого Лавров пригрозив Європі війною у разі, якщо західні країни завдадуть удару по Росії. Водночас він запевнив, що Росія "не збирається нападати" першою.

Аналітики ISW зазначали, що в інтерв'ю TV BRICS Сергій Лавров повторив початкові воєнні цілі Кремля. На думку експертів, це свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на повній капітуляції України та Північноатлантичного альянсу (НАТО) під виглядом "мирної угоди".