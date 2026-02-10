Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив вимогу Москви щодо контролю над розміром та складом повоєнних українських військових сил. Кремль продовжує наполягати на так званій "демілітаризації" України, зробивши це умовою мирних переговорів.

Заяви одного з найближчих соратників Володимира Путіна є повторенням початкових воєнних цілей Кремля від 2021 та 2022 років, що рівнозначно повній капітуляції України та НАТО. Про це йдеться у новому огляді Інституту вивчення війни (ISW) від 9 лютого.

МЗС РФ Сергій Лавров 9 лютого заявив, що він не сумнівається – Росія запобіжить розгортанню "будь-якої зброї, яка загрожує [Росії], на території України" для того, щоб забезпечити безпеку Росії. Кремль давно вимагає "демілітаризації" України, щоб запобігти можливості Києва захищатися.

Заява Лаврова демонструє, що Росія хоче диктувати не лише кількість військ у повоєнній армії України, але й зброю та обладнання в її арсеналі. Ця позиція Кремля була зазначена ще у Стамбульських протоколах 2022 року, на які Кремль періодично посилається як на відповідну основу для мирної угоди. Обмеження військ, що були зазначені у Стамбульських протоколах, залишили б Україну безпорадною перед майбутньою російською агресією.

Вимога Лаврова щодо західної зброї також закриє у майбутньому можливість для будь-якої суттєвої військової допомоги повоєнній Україні від Заходу. Це зведе нанівець зусилля США щодо створення сильної української армії для гарантування безпеки України після мирного врегулювання. Лавров також заявив, що Росія повинна забезпечити свою безпеку перед обличчям нібито "європейської загрози" війни проти неї.

Заяви Лаврова є повторенням початкових воєнних цілей Путіна від 2021 та 2022 років, що рівнозначно повній капітуляції України та НАТО. Фактично, це сигналізує, що будь-яка мирна угода, яка не враховує російські вимоги не лише до України, а й до НАТО та Заходу, не задовольнить Росію. Наполягання Кремля на цих вимогах є одночасно і закликами до США відмовитися від процесу переговорів, які Сполучені Штати вели з Україною та ЄС з моменту публікації плану з 28 пунктів.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін 22 січня провів зустріч з американськими перемовниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Під час зустрічі сторони обговорили мирний план США, який було погоджено з Україною та ЄС. Київ у ньому відкидає вимоги вивести свої війська з території Донеччини.

Раніше президент Сербії Александр Вучич заявляв, що один із пунктів мирного плану щодо завершення війни в Україні передбачає її вступ до ЄС найближчим часом. Однак Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина можуть не погодитися із цим.