Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил требование Москвы о контроле над размером и составом послевоенных украинских военных сил. Кремль продолжает настаивать на так называемой "демилитаризации" Украины, сделав это условием мирных переговоров.

Заявления одного из ближайших соратников Владимира Путина являются повторением начальных военных целей Кремля от 2021 и 2022 годов, что равнозначно полной капитуляции Украины и НАТО. Об этом говорится в новом обзоре Института изучения войны (ISW) от 9 февраля.

МИД РФ Сергей Лавров 9 февраля заявил, что он не сомневается — Россия предотвратит развертывание "любого оружия, которое угрожает [России], на территории Украины" для того, чтобы обеспечить безопасность России. Кремль давно требует "демилитаризации" Украины, чтобы предотвратить возможность Киева защищаться.

Заявление Лаврова демонстрирует, что Россия хочет диктовать не только количество войск в послевоенной армии Украины, но и оружие и оборудование в ее арсенале. Эта позиция Кремля была указана еще в Стамбульских протоколах 2022 года, на которые Кремль периодически ссылается как на соответствующую основу для мирного соглашения. Ограничения войск, которые были указаны в Стамбульских протоколах, оставили бы Украину беспомощной перед будущей российской агрессией.

Требование Лаврова относительно западного оружия также закроет в будущем возможность для любой существенной военной помощи послевоенной Украине от Запада. Это сведет на нет усилия США по созданию сильной украинской армии для обеспечения безопасности Украины после мирного урегулирования. Лавров также заявил, что Россия должна обеспечить свою безопасность перед лицом якобы "европейской угрозы" войны против нее.

Заявления Лаврова являются повторением начальных военных целей Путина от 2021 и 2022 годов, что равнозначно полной капитуляции Украины и НАТО. Фактически, это сигнализирует, что любое мирное соглашение, которое не учитывает российские требования не только к Украине, но и к НАТО и Западу, не удовлетворит Россию. Настаивание Кремля на этих требованиях является одновременно и призывами к США отказаться от процесса переговоров, которые Соединенные Штаты вели с Украиной и ЕС с момента публикации плана из 28 пунктов.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин 22 января провел встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во время встречи стороны обсудили мирный план США, который был согласован с Украиной и ЕС. Киев в нем отвергает требования вывести свои войска с территории Донецкой области.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что один из пунктов мирного плана по завершению войны в Украине предусматривает ее вступление в ЕС в ближайшее время. Однако Польша, Чехия, Словакия и Венгрия могут не согласиться с этим.