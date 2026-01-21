Путин получил мирный план, согласованный с Украиной: завтра он должен дать ответ, — Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин завтра, 22 января, проведет встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во время встречи планируется обсудить мирный план США, который был согласован с Украиной и Европой.

Путин получил мирный план еще в начале этого месяца через своего помощника Кирилла Дмитриева. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Ожидается, что Путин представит свое видение и предложит изменения в план. В то же время в Кремле рассматривают это предложение как значительный шаг вперед на пути к достижению мира. Хотя часть вопросов, которые являются важными для Москвы, или не решили, или их формулировка не устраивает Россию.

Кремлевские чиновники отмечают, что США готовы признать Крым и другие украинские территории находящимися под контролем России. Поэтому Путин пытается действовать осторожно и сигнализировать об отдельных компромиссах, чтобы главные его цели были достигнуты.

Ожидается, что Путин потребует, чтобы за основу документа были взяты договоренности, которые были достигнуты на Аляске во время саммита Путина и Трампа. Согласно этим договоренностям Россия рассчитывает получить всю Донецкую область, тогда как в других регионах боевые действия будут заморожены вдоль нынешней линии соприкосновения.

Украина отвергает требования вывести свои войска с территории Донетчины, подконтрольной украинским военным.

В предложениях США предлагается превратить неоккупированную территорию в демилитаризованную или свободную экономическую зону под специальным управлением. Непонятно, будет ли эта территория де-факто признана российской согласно этим планам, и какие уступки, если таковые имеются, Москва готова предложить взамен.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером — что известно

22 января вечером Стив Уиткофф с зятем Трампа Джаредом Кушнером отправится в Москву, где проведет переговоры с Владимиром Путиным.

По его словам, мирное соглашение уже согласовано примерно на 90%. В то же время на вопрос, насколько стороны близки к завершению последних 10% работы над мирным соглашением, Уиткофф ответил со ссылкой на высказывания украинских переговорщиков, что за последние 6-7 недель был достигнут больший прогресс, чем за 3-4 года.

Уиткофф также сообщил, что россияне сами просили о встрече с американской делегацией, поэтому, по его мнению, "каждый является частью процесса и хочет увидеть мирное соглашение".

Мирные переговоры

8 января президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что по результатам встречи в Париже украинская сторона согласовала с американскими и европейскими переговорщиками гарантии безопасности и "базовые рамки для окончания войны".

Президент США Дональд Трамп в опубликованном 15 января интервью заявил, что российский диктатор Владимир Путин "готов к заключению мирного соглашения", тогда как Украина "менее готова".

Путин в свою очередь во время встречи с иностранными дипломатами 15 января заявил, что РФ последовательно будет добиваться своих целей, если не будут приняты условия Кремля.