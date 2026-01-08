Готова ли РФ "реально" заканчивать войну и "финализированы" ли гарантии безопасности США, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с секретарем Совета по национальной безопасности и обороне Рустемом Умеровым по "финализации" соглашения о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами Америки. Умеров участвовал в совещании с партнерами в Париже, и доложил, что соглашение на высшем уровне "почти готово". Как повлияет позиция Российской Федерации на вопрос гарантий Украине или есть намеки на желание завершить войну?

Во время разговора с американскими и европейскими переговорщиками Украина согласовала детали гарантий безопасности, а также говорила о "базовых рамках для окончания войны", написал Зеленский в Telegram-канале. По оценке украинской стороны, двусторонний документ между Украиной и США "готов к финализации на самом высоком уровне". Так же на финальной стадии предложения Киева по условиям мира.

В заметке отмечается, что теперь Вашингтон должен показать предложения Москве. На этом этапе Украина и партнеры ожидают ответа РФ, который покажет, есть ли готовность к завершению войны. Украинский президент подчеркнул, что детали переговоров узнает от Умерова, когда тот вместе с делегацией вернется в Киев. Между тем глава государства напомнил партнерам, что нужно больше давить на РФ, чтобы склонить Кремль к решению, которое пока не просматривается.

Відео дня

"Информируем партнеров о последствиях российских ударов, которые точно не свидетельствуют, что Москва пересматривает свои приоритеты", — говорится в заметке Зеленского.

Мирные переговоры — заявление Зеленского о Париже 6-7 января 2026 года Фото: Скриншот

Мирные переговоры — детали встречи в Париже и гарантий безопасности

Отметим, 6-7 января в Париже состоялась встреча украинской делегации с лидерами и представителями 27 стран — участников "коалиции желающих" и просто партнеров. По итогам переговоров озвучили совместное коммюнике и ориентировочные действия партнеров после завершения войны. В частности, медиа сообщили, что Франция и Великобритания готовы разместить 15-30 тыс. военных на западе Украины, а другие партнеры тем временем будут заниматься координацией, военной помощью, мониторингом. При этом Бельгия будет обучать военных, Польша предоставит логистику, Румыния — безопасность на море, Чехия будет координировать предоставление боеприпасов, подытожила инфографика на портале "Слово и Дело".

Мирные переговоры — какие гарантии безопасности получит Украина по итогам Парижа 6-7 января 2026 года Фото: Слово и Дело

Между тем Фокус собрал мнения экспертов и аналитиков по итогам парижского саммита. Выяснилось, что переговоры европейских партнеров, Украины и США "обнулили" предложения РФ и теперь президент Владимир Путин "игру" сначала.

Напоминаем, медиа The Times рассказало, какое именно количество военных может разместить Украине"коалиция желающих", и объяснило, как это связано с численностью европейских армий.