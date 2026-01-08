Пощечина Путину: как и почему переговоры в Париже обнулили выигрышные позиции Кремля

По итогам двухдневных переговоров в Париже с европейской и американской сторонами, секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал об ощутимом продвижении на пути наработки ключевых элементов базовой рамки для прекращения войны. Действительно ли Киев и западные союзники вышли на финишную дипломатическую прямую и как в дальнейшем будет действовать Россия, выяснял Фокус.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров вечером среды, 7 января рассказал об очередном раунде консультаций с американцами относительно ключевых элементов базовой рамки для прекращения российско-украинской войны. Об этом он написал в Х. По словам секретаря Совбеза, это была уже третья встреча с американской стороной за последние два дня в Париже.

"Мы провели содержательную дискуссию относительно ключевых элементов базовой рамки для прекращения войны. Мы также сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и Соединенных Штатов", — акцентировал Умеров, уточнив, что украинская команда встретилась со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Грюнбаумом.

Собственно этот переговорный раунд стал продолжением парижских встреч "коалиции решительных" на уровне лидеров. Напомним, 6 января представители 35-ти стран и организаций встретились в Париже для финализации работы над гарантиями безопасности для Украины. По результатам встречи глава британского правительства Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также Владимир Зеленский скрепили своими автографами декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Позже нынешний хозяин Банковой рассказал, что представители Дональда Трампа сейчас ведут переговоры и с российской стороной о прекращении огня на фронте, но "режим Путина пока крутит носом". "Впрочем партнеры у нас достаточно сильные и могут этот нос открутить, если захотят", — констатировал глава государства. При этом он выразил надежду на завершение войны с Россией уже в первой половине 2026 года, поскольку "переговорный процесс вышел на новый уровень благодаря активному участию европейских партнеров, США и участников международной коалиции".

Действительно ли на переговорах во Франции были неправильно расставлены ключевые акценты

Политолог Олег Лесной, комментируя Фокусу мирно-дипломатический марафон во французской столице, отметил следующее: "На самом деле, очень классно, что мы с партнерами смотрим в будущее и моделируем различные ситуации. Но Украина, и президент об этом неоднократно говорил, видит два варианта: либо мы реально готовимся к миру, либо, если Россию не удастся заставить к дипломатическому завершению, готовимся к войне. И вот по итогам Парижа у меня сложилось впечатление, что нашим партнерам выгоднее смотреть в будущее, чем в сегодняшний день. Это меня немного тригерит, поскольку с тем, чтобы все о чем договорились в Париже стало реальностью необходимо заставить российскую сторону реально, а не декларативно пойти на встречу в мирно-переговорном процессе. Этого я не вижу, а затем, с оптимизмом воспринимая будущее, скептически оцениваю текущий момент. Планы, которые союзники наработали во Франции должны быть в одном дипломатическом стакане с принуждением РФ к миру".

Между тем в целом официальный Киев и евро союзники, констатирует эксперт, делают все необходимые дипломатические шаги: "Украина и Европа наглядно демонстрируют Трампу серьезную готовность к ответственности ради установления мира. Это все, вне всякого сомнения, правильно и позитивно. По состоянию на сегодня можем говорить о дипломатических успехах Украины, которая, оставаясь в центре внимания, смогла посадить на разных уровнях, но за один стол Европу и США. Таким образом, мы не отдаем на съедение России дипломатическую составляющую и это будет заставлять Трампа более трезво смотреть на РФ".

Сколько еще продлится процесс "отрезвления" Трампа эксперт прогнозировать не берется. Зато констатирует определенные положительные тенденции: "Трамп, который раньше заигрывал с Путиным, уже, как говорит Зеленский, дал по носу России в той же Венесуэле, потому что я далек от конспирологии, что это "договорняк" между США и РФ. Кстати, сначала россияне издевались над США с "охотой" на первый танкер. А тут уже Трамп, видимо, вдохновленный венесуэльской историей, откровенно наезжает на РФ".

Впрочем, политолог далек от мысли, что эта тенденция продолжится. "Не думаю, что Путин за то, что неоднократно и нагло глумился над США, водил их за нос, будет наказан именно Трампом. Возьмем, к примеру, кейс фейковой атаки на резиденцию Путина. Здесь ситуация, как в семье, где есть большая любовь. То есть, если кто-то делает глупость, другая сторона все равно прощает. Так и в нашем случае: Путин цинично соврал Трампу, а тот без всяких последствий лишь констатировал факт обмана. Трамп фактически взял вину на себя, мол, я не разобрался, не дослышал и так далее. Конечно, очень хотелось бы, чтобы в сторону России сейчас полетели какие-то проблемы глобального характера, сгенерированные Соединенными Штатами или нашими европейскими союзниками, но пока, к большому сожалению, я не вижу перспектив для этого, хотя время пришло, потому что Россию необходимо принуждать силой к реальному диалогу", — заключает Олег Лесной.

Приблизили ли переговоры в Париже мир в Украине

В то же время, анализируя в разговоре с Фокусом итоги переговоров в Париже, политолог Олег Саакян отмечает: "Ключевой вывод следующий: настоящий мирный процесс возможен только в случае, если Россия выразит свою готовность к дипломатическому завершению войны. Сейчас этого не происходит, поэтому весь нынешний дипломатический процесс перешел фактически из плоскости переговоров с РФ по завершению войны в переговоры с партнерами о невозможности односторонних компромиссов со стороны Украины и Европы и создание условий готовности к тому, когда Россия возможно согласится на переговоры. Учитывая это, все встречи в Париже я оцениваю не как те, которые приближают мир, а как те, которые отдаляют катастрофу, на которую недвусмысленно намекал Трамп, настаивая на односторонних уступках Киева при отсутствии идентичных шагов со стороны Москвы".

По мнению эксперта, в дипломатическом измерении нынешние украинские позиции выглядят более выгодными, чем российские. "На старте, напомню, мы имели так называемый мирный план из 28-ми пунктов, который откровенно играл на ослабление Украины, а также западной коалиции по ее поддержке, натравливая Трампа на Киев и Европу, попутно играя на военно-политическое усиление РФ. Сейчас же в Париже зафиксирован слом этой ситуации и теперь переговорный процесс наоборот играет на усиление Украины и ослабление России", — говорит Олег Саакян.

Подчеркнув, что лучшим индикатором готовности РФ к завершению войны является согласие на условия гарантированной обороноспособности Украины, политолог добавил: "То есть, Россия должна согласиться с тем, что наша армия будет насчитывать 800 тыс. чел., в Украине будут размещены войска партнеров и тому подобное. Россияне с этим не согласятся, и, считаю, будут в дальнейшем имитировать готовность к отдельным компромиссам, максимально нажимая на тему территориальных уступок. Эта тема понятна и привлекательна для Трампа и абсолютно неприемлема для нас, поэтому мы будем говорить, что нам для этого нужно провести референдум, а для его организации и проведения необходимо прекращение огня и реальные гарантии безопасности. А поскольку это все неприемлемо для России, то, думаю, мы будем наблюдать за продолжением переговорных танцев с бубном, которые будут продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не окажется в истощенном состоянии и не выразит готовность к ограниченной капитуляции".

Сейчас, считает Олег Саакян, ситуация складывается таким образом, что президент США "чем дальше, тем больше" будет вынужден демонстрировать "жесткую руку" в отношении РФ. "Однако это будет происходить не от собственного желания Трампа, а скорее вопреки ему. Потому что на самом деле, сколько Трампа не корми, он все равно будет смотреть в сторону Москвы, через которую он смотрит на Пекин. То есть, у Трампа есть такое представление, которое он готов натягивать, как сову на глобус, считая, что РФ поможет ему дружить против Китая", — аргументирует политолог.

Впрочем, несмотря на это, резюмирует Олег Саакян, внутриполитическая ситуация в США и неадекватное поведение России вроде лжи о якобы обстреле путинской резиденции, будут толкать Дональда Трампа на более жесткие шаги в отношении Москвы — не от желания, а от необходимости.

Между тем американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США включил "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России. Он убежден, что такое решение является своевременным, ведь "Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных". Грэм добавил, что этот законопроект позволит Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывая военную машину Путина.