США не подписали в Париже заявление о гарантиях безопасности для Украины: Politico раскрыло детали

США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров в Париже 6 января. Декларацию подписали только члены "Коалиции желающих", в которую не входит Вашингтон.

Об итогах обсуждения мирного плана по завершению войны в Украине на встрече "Коалиции желающих" и США в Париже пишет Politico. Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер высоко оценили работу стран Европы по разработке гарантий безопасности для текущих мирных переговоров с РФ.

"Мы в значительной степени завершили протоколы безопасности. Это важно, чтобы, когда эта война закончится, она закончилась навсегда", — сказал Виткофф, похвалив президента Украины Владимира Зеленского и украинскую команду.

Журналисты отметили, что участники встречи в Париже изложили детальный план долгосрочной поддержки Украины после потенциального перемирия, включая развертывание британских и французских миротворческих войск.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, европейская, американская и украинская стороны договорились о "надежных" гарантиях безопасности для Украины, в частности развертывание многонациональных сил и мониторинг прекращения огня.

Однако Politico отмечает, что надежды на подписание совместного заявления о гарантиях безопасности Вашингтоном не оправдались, а также детали участия США в развертывании сил в Украине были удалены из предыдущего проекта, с которым ознакомилось издание. В предыдущей версии были прописаны обязательства Штатов "поддерживать силы в случае нападения" России, предоставлять разведывательные данные и помогать с логистикой.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос о доверии к Вашингтону говорил, что Киев рассчитывает на поддержку гарантий безопасности Конгрессом США, и "документы готовы".

Мирный план для Украины: детали

Журналисты рассказали, что в совместном заявлении союзников говорится о готовности взять на себя обязательства предоставить Украине "юридически обязательные" гарантии безопасности, если мирное соглашение с РФ будет заключено. Мониторинг и верификацию прекращения огня должны возглавить США при участии Великобритании и Германии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил, что его страна совместно с Францией после прекращения огня создаст в Украине военные центры и построят "защищенные объекты для оружия и военной техники для поддержки оборонных нужд Украины". 6 января Великобритания, Франция и Украина подписали соответствующую отдельную декларацию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности к размещению наземных и воздушных сил в Украине, вдали от линии соприкосновения, а также в морской зоне. Однако большинство членов коалиции, в том числе Германия, пока уклоняются от этого решения. Участвовать в размещении военных сил в Украине отказывается также Греция.

Напомним, по итогам встречи "Коалиции желающих" в Париже 6 января президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали совместную декларацию о развертывании на украинской территории западных военных сил после потенциального завершения боевых действий.

