"Перспективы неопределенные": США переключили внимание с переговоров по Украине на Венесуэлу, — СМИ

Государственный секретарь США Марко Рубио не возглавил американскую делегацию на встрече в Париже 6 января, как было запланировано изначально. Журналисты отмечают, что Белый дом сосредоточил свое внимание на Венесуэле после успешного захвата ее лидера Николаса Мадуро.

О влиянии военной операции США в Венесуэле на мирные переговоры по завершению войны в Украине пишет The Independent. Авторы статьи отмечают, что встреча в Париже должна помочь определить гарантии безопасности для Киева после потенциального прекращения огня, однако перспективы прогресса в переговорах остаются туманными, поскольку администрация президента США Дональда Трампа сосредоточена на Венесуэле.

В офисе президента Франции Эмманюэля Макрона сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио изменил свои планы и не возглавил делегацию в Париже по причинам, связанным с военной операцией в Венесуэле.

Журналисты отметили, что участники переговоров на уровне лидеров "Коалиции желающих" хотят достичь результатов относительно способов мониторинга прекращения огня, поддержки Вооруженных сил Украины; развертывания многонациональных сил на суше, на море и в воздухе, обязательства на случай нового нападения РФ и долгосрочного сотрудничества в области обороны с украинцами. Однако неизвестно, будут ли достигнуты какие-либо договоренности в Париже, поскольку Трамп сейчас занят последствиями своего решения устранить руководство Венесуэлы.

Мирные переговоры: что известно о прогрессе

Специальный представитель США Стив Уиткофф перед операцией в Венесуэле 31 декабря говорил о прогрессе в мирных переговорах по гарантиям безопасности для Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь говорил о потенциальном развертывании европейских миротворческих войск в Украине для сдерживания агрессии Кремля после потенциального прекращения огня. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил о препятствиях в развертывании европейских войск, поскольку остаются несогласованные детали, и "не все" союзники готовы предоставлять солдат.

Напомним, обозреватель The Telegraph Сэмюэль Рамани 5 января писал, что увлечением Николаса Мадуро Дональд Трамп нанес унизительный удар по имиджу Владимира Путина и амбициям Кремля по влиянию в странах Латинской Америки.

Издание The New York Times 2 января писало, что назначенный на должность главы Офиса президента Украины Кирилл Буданов имеет тесные связи с США и может стать ключом к переговорам с администрацией Трампа.