Буданов имеет тесные связи с США: в ОП он может стать ключом к переговорам с Трампом, — NYT

Назначение начальника ГУР Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента Украины может быть важным для мирных переговоров с США. Руководитель украинской разведки лечился в американском медицинском центре и проходил подготовку по программе при поддержке ЦРУ.

О вероятном влиянии Кирилла Буданова как главы ОП на ход мирных переговоров пишет The New York Times. Журналистка напомнила, что после увольнения с этой должности Андрея Ермака президент Украины Владимир Зеленский в деликатный момент переговоров с США об окончании войны остался без ключевого переговорщика.

Зеленский в заметке о намерении назначить главой ОП начальника Главного управления разведки отметил, что Украина "требует большего внимания к вопросам безопасности", развития своих оборонительных сил, а Буданов имеет "специализированный опыт в этих сферах и достаточную силу, чтобы достичь результатов".

Автор статьи отметила, что Кирилл Буданов также имеет прочные связи с Соединенными Штатами, что может сыграть важную роль в переговорах с администрацией президента Дональда Трампа. Начальник разведки проходил подготовку по программе, поддерживаемой ЦРУ, а после ранения на востоке Украины лечился в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд в США, что является редкостью для украинских военных.

Также Буданов контактировал с российской стороной в рамках своего мандата во время переговоров по обмену пленными — журналистка отметила, что это уникальный случай среди высшего руководства Украины.

Кирилл Буданов возглавит ОП: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начальнику ГУР Кириллу Буданову возглавить Офис президента 2 декабря. Сам Буданов подтвердил, что принял предложение президента, и отметил, что для него будет честью "в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства".

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в тот же день сказал, что сейчас продолжаются формальные процедуры по назначению Буданова на должность главы Офиса президента.

Журналистка Юлия Забелина писала, что по ее данным вместо Кирилла Буданова ГУР возглавит глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.