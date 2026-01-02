Буданов має тісні зв'язки зі США: в ОП він може стати ключем до перемовин із Трампом, — NYT

Призначення начальника ГУР Кирила Буданова на посаду голови Офісу президента України може бути важливим для мирних переговорів зі США. Керівник української розвідки лікувався в американському медичному центрі та проходив підготовку за програмою за підтримки ЦРУ.

Про ймовірний вплив Кирила Буданова як голови ОП на хід мирних переговорів пише The New York Times. Журналістка нагадала, що після звільнення з цієї посади Андрія Єрмака президент України Володимир Зеленський в делікатний момент переговорів зі США щодо закінчення війни лишився без ключового перемовника.

Зеленський у дописі про намір призначити головою ОП начальника Головного управління розвідки зазначив, що Україна "потребує більшої уваги до питань безпеки", розвитку своїх оборонних сил, а Буданов має "спеціалізований досвід у цих сферах і достатню силу, щоб досягти результатів".

Авторка статті зазначила, що Кирило Буданов також має міцні зв'язки зі Сполученими Штатами, що може відіграти важливу роль у перемовинах з адміністрацією президента Дональда Трампа. Начальник розвідки проходив підготовку за програмою, що підтримується ЦРУ, а після поранення на сході України лікувався у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда в штаті Меріленд у США, що є рідкістю для українських військових.

Також Буданов контактував із російською стороною в межах свого мандату під час переговорів щодо обміну полоненими — журналістка зазначила, що це унікальний випадок серед вищого керівництва України.

Кирило Буданов очолить ОП: що відомо

Президент України Володимир Зеленський запропонував начальнику ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента 2 грудня. Сам Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію президента, і зазначив, що для нього буде честю "в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави".

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин того ж дня сказав, що наразі тривають формальні процедури щодо призначення Буданова на посаду голови Офісу президента.

Журналістка Юлія Забєліна писала, що за її даними замість Кирила Буданова ГУР очолить глава Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.