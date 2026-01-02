"Для мене це честь": Буданов підтвердив, що очолить Офіс президента

Кирило Буданов, який очолював Головне управління розвідки Міноборони України повідомив про те, що прийняв пропозицію Володимира Зеленського очолити Офіс президента.

Буданов назвав цю посаду ще одним рубежем відповідальності перед країною. Про це він написав у своєму Telegram.

Крім того, він відзначив, що в історичний для України час потрібно зосередитись на критично важливих питаннях.

"Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави", — написав Буданов.

Окремо він подякував побратимам з Головного управління розвідки Міноборони, які працювали поруч з ним. Ім'я нового очільника української розвідки наразі не було названо. Водночас Буданов наголосив, що потрібно продовжувати робити свою роботу — "бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру".

Перед цим Буданов репостнул пост Володимира Зеленського, де йшлося про те, що Буданов отримав пропозицію очолити Офіс президента.

Вдень 2 січня Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни в керівництві держави. Він офіційно запропонував голові ГУР Міноборони Кирилу Буданову посаду керівника Офісу Президента. За словами глави держави, Буданов має спеціальний досвід у відповідних напрямах і достатній потенціал для досягнення результатів на цій посаді.

Указу про призначення Буданова поки що немає, адже наразі тривають формальні процедури щодо призначення Буданова керівником Офісу.

Призначення Буданова — що передувало

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови ОП Андрія Єрмака ввечері 28 листопада. Перед цим в НАБУ та САП повідомляли про обшуки у Єрмака, проте про підозру за їх результатами йому не повідомляли.

Після цього Зеленський зустрівся з низкою посадовців — керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим, міністром оборони Денисом Шмигалем, першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим та заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою. Це вважали своєрідним "кастингом" на посаду голови Офісу президента. Тоді більшість вважали, що ОП очолить Михайло Федоров.

Пізніше сам Зеленський називав серед кандидатів Буданова, Федорова, Шмигаля, а також першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю.