"Для меня это честь": Буданов подтвердил, что возглавит Офис президента

Кирилл Буданов, который возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины сообщил о том, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить Офис президента.

Буданов назвал эту должность еще одним рубежом ответственности перед страной. Об этом он написал в своем Telegram.

Кроме того, он отметил, что в историческое для Украины время нужно сосредоточиться на критически важных вопросах.

"Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность — в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства", — написал Буданов.

Отдельно он поблагодарил собратьев из Главного управления разведки Минобороны, которые работали рядом с ним. Имя нового главы украинской разведки пока не было названо. В то же время Буданов подчеркнул, что нужно продолжать делать свою работу — "бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира".

Відео дня

Перед этим Буданов репостнул пост Владимира Зеленского, где говорилось о том, что Буданов получил предложение возглавить Офис президента.

Днем 2 января Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в руководстве государства. Он официально предложил главе ГУР Минобороны Кириллу Буданову должность руководителя Офиса Президента. По словам главы государства, Буданов имеет специальный опыт в соответствующих направлениях и достаточный потенциал для достижения результатов на этой должности.

Указа о назначении Буданова пока нет, ведь сейчас продолжаются формальные процедуры по назначению Буданова руководителем Офиса.

Новость дополняется.