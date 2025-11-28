Политика Обыски НАБУ у Ермака, Миндича и в "Энергоатоме" Отставка Ермака
Отставка Ермака: Зеленский подписал указ об увольнении главы ОП
Президент Украины подписал указ об увольнении руководителя Офиса президента Украины.
Указ Зеленского об увольнении Андрея Ермака уже появился на сайте президента Украины.
Это указ под номером 868/2025 об увольнении А.Ермака с должности Руководителя Офиса президента Украины:
"Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности Руководителя Офиса Президента Украины. Президент Украины В.Зеленский. 28 ноября 2025 года".
Напомним, президент Украины 28 ноября сообщил, что состоится перезагрузка Офиса президента. Уже с новым председателем.
Только утром 28 ноября в доме главы Офиса президента Андрея Ермака был проведен обыск. Около 10 сотрудников НАБУ и САП пришли в дом Ермака, который имеет повышенный уровень безопасности.
