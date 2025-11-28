Відставка Єрмака: Зеленський підписав указ про звільнення голови ОП

Президент України підписав указ про звільнення керівника Офісу президента України.

Указ Зеленського про звільнення Андрія Єрмака вже з'явився на сайті президента України.

Це указ під номером 868/2025 про звільнення А.Єрмака з посади Керівника Офісу президента України:

"Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади Керівника Офісу Президента України. Президент України В.Зеленський. 28 листопада 2025 року".

Нагадаємо, президент України 28 листопада повідомив, що відбудеться перезавантаження Офісу президента. Вже із новим головою.

Тільки зранку 28 листопада в будинку голови Офісу президента Андрія Єрмака було проведено обшук. Близько 10 співробітників НАБУ та САП прийшли до будинку Єрмака, який має підвищений рівень безпеки.