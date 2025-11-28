Зеленський знав, що Єрмак причетний до справи щодо корупції в енергетиці, — FT

Зранку 28 листопада в будинку голови Офісу президента Андрія Єрмака було проведено обшук. Близько 10 співробітників НАБУ та САП прийшли до будинку Єрмака, який має підвищений рівень безпеки.

Цей рейд є продовженням низки обшуків, пов'язаних з великим розслідуванням корупції під назвою "Операція Мідас", яке зачепило репутацію Зеленського, призвело до відставки кількох високопосадовців. Про це пише видання Financial Times.

За словами численних українських і західних чиновників, Єрмак часто поводиться як президент, розробляючи мирні плани, керуючи непублічною дипломатією, підбираючи членів кабінету міністрів і приймаючи військові рішення.

Троє депутатів від партії Зеленського "Слуга народу" заявили FT, що обшуки в Єрмака, ймовірно, спровокують нові заклики до відставки Єрмака і можуть також вплинути на прискорення мирних переговорів.

Депутати зазначили, що підтримують розслідування НАБУ та САП, а також вважають, що це демонструє партнерам, що антикорупційні органи працюють.

"Ніхто не повинен бути поза підозрою, бо це питання національної безпеки", — заявив Олександр Мережко, депутат "Слуги народу", який очолює комітет з питань закордонних справ у парламенті.

Представник НАБУ підтвердив, що обшук у будинку Єрмака триває і "проводиться в рамках розслідування".

За даними FT, джерело, наближене до розслідування, заявило, що влада готується вручити Єрмаку повідомлення про підозру, але без офіційного звинувачення.

У той же час джерела Фокусу зазначають, що жодній особі за підсумками обшуку в Єрмака підозру не вручали.

При цьому один з депутатів "Слуги народу" розповів, що Єрмак фактично "зробив себе незамінним для президента, позбувшись усіх інших, хто був близький до президента".

"Єрмак також виконував роль громовідводу. Все можна було зручно звалити на нього, а не на президента. А якщо він піде, то критика може впасти на Зеленського", — повідомив депутат.

При цьому двоє осіб, які знайомі з перебігом розслідування корупції щодо корупції, заявили, що Зеленського заздалегідь попередили, що Єрмак може бути причетний до справи.

"Ключове питання (для Зеленського — ред.) таке: що для вас на першому місці — країна чи друзі?" — сказав один з них.

На момент публікації Зеленський та Єрмак не коментували інформацію про причетність голови Офісу президента до справи про розкрадання в енергетиці.

Раніше стало відомо, що більшість з оточення Зеленського радили йому звільнити Єрмака.

Нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський повідомив, що чимало депутатів президентської фракції підтримують звільнення Єрмака.

Ще один "слуга", Микита Потураєв представив позицію низки однопартійців щодо корупції в енергетиці, утім у цій заяві не було згадано прізвище Єрмака.

Фокус повідомляв, що 20 листопада пройшла зустріч Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу". Зокрема, "слуги" готові були висунути ультиматум Зеленському — вимагали відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака, погрожуючи скласти мандати, якщо вимога не буде почута.

А за інформацією нардепа "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, Давид Арахамія заявив главі держави про те, що звільнення голови Офісу президента є умовою, щоб продовжити роботу Ради та проголосувати бюджет.