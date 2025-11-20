Ультиматум Зеленському: без звільнення Єрмака Рада не голосуватиме бюджет, — Гончаренко

Народні депутати "Слуги народу" вимагають звільнення Андрія Єрмака від президента України Володимира Зеленського.

Давид Арахамія заявив главі держави про те, що звільнення голови Офісу президента є умовою для того, щоб зберегти монобільшість, і Рада продовжила свою роботу. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.

Водночас Гончаренко стверджує, що Зеленський відмовився звільняти Андрія Єрмака.

Разом з Арахамією за звільнення голови Офісу президента нібито виступають Михайло Федоров та Кирило Буданов.

"Ключовий міністр, ключовий військовий і ключова людина в Раді виступили проти Андрія Єрмака і з тиском на Володимира Зеленського, щоб той його звільнив. Якщо Зеленський відмовиться — він втратить Раду. Прийняти бюджет буде неможливо. Коаліції не буде", — резюмує Гончаренко.

Фокус повідомляв, що 20 листопада ввечері пройде зустріч фракції "Слуга народу" з Володимиром Зеленським, на якій депутати вимагатимуть відставки Андрія Єрмака. Деякі нардепи налаштовані настільки рішуче, що заявляють про готовність скласти мандати, якщо вимога не буде почута.

Раніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що незважаючи на те, що рейтинг Зеленського впав на 40% за тиждень після публікації Національним антикорупційним бюро "плівок Міндіча", глава держави має намір залишити Єрмака.

Одне з наближених до Офісу президента джерел розкрило умови, за яких президент Володимир Зеленський може наважитись на звільнення Єрмака.

Нардепи представили спільну заяву, де стверджують, що уряд національної стійкості має бути сформований без партійних квот і кулуарних домовленостей.