Ультиматум Зеленскому: без увольнения Ермака Рада не будет голосовать бюджет, — Гончаренко

Народные депутаты "Слуги народа" требуют увольнения Андрея Ермака от президента Украины Владимира Зеленского.

Давид Арахамия заявил главе государства о том, что увольнение главы Офиса президента является условием для того, чтобы сохранить монобольшинство, и Рада продолжила свою работу. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.

При этом Гончаренко утверждает, что Зеленский отказался увольнять Андрея Ермака.

Вместе с Арахамией за увольнение главы Офиса президента якобы выступают Михаил Федоров и Кирилл Буданов.

"Ключевой министр, ключевой военный и ключевой человек в Раде выступили против Андрея Ермака и с давлением на Владимира Зеленского, чтобы тот его уволил. Если Зеленский откажется — он потеряет Раду. Принять бюджет будет невозможно. Коалиции не будет", — резюмирует Гончаренко.

Фокус сообщал, что 20 ноября вечером пройдет встреча фракции "Слуга народа" с Владимиром Зеленским, на которой депутаты будут требовать отставки Андрея Ермака. Некоторые нардепы настроены настолько решительно, что заявляют о готовности сложить мандаты, если требование не будет услышано.

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что несмотря на то, что рейтинг Зеленского упал на 40% за неделю после публикации Национальным антикоррупционным бюро "пленок Миндича", глава государства намерен оставить Ермака.

Один из приближенных к Офису президента источников раскрыл условия, при которых президент Владимир Зеленский может решиться на увольнение Ермака.

Нардепы представили совместное заявление, где утверждают, что правительство национальной устойчивости должно быть сформировано без партийных квот и кулуарных договоренностей.