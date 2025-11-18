"Майже всі": ключові можновладці кажуть Зеленському звільнити Єрмака, — УП

Наближені до президента України Володимира Зеленського ключові представники влади радять очільнику держави звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака. Заклики лунають після гучного корупційного скандалу, який спалахнув внаслідок резонансного розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) "Мідас".

Президент упродовж останнього тижня провів зустрічі із політиками з власної команди у пошуках рішення, яке б могло дозволити стабілізувати ситуацію у державі, яку похитнув масштабний корупційний скандал. Про це розповіло видання "Українська правда".

Про частину з низки зустрічей стало відомо з публічних звітів: йдеться про перемовини з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, віцепрем'єром Михайлом Федоровим, очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим тощо.

Видання пише, посилаючись на джерела, знайомі із ситуацією, що Зеленський отримав різні рекомендації та ідеї щодо врегулювання ситуації. Однак практично всіх їх об'єднувала порада звільнити Андрія Єрмака з посади голови ОП. Відповідне рішення президенту порадили ухвалити "майже всі, не змовляючись".

Джерело із "Слуг народу", з яким розмовляли кореспонденти УП, зауважило, що простіше порахувати тих осіб, які не просили Володимира Зеленського про відставку Андрія Єрмака.

Водночас серед представників фракції "Слуга народу" вже встигла сформуватися окрема "коаліція", яка навіть погрожує покинути фракцію у випадку, якщо рішення про звільнення Єрмака не буде ухвалено.

Варто зауважити, що серед тих, хто закликає також Володимира Зеленського звільнити Єрмака, народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона 12 листопада заявила, що голова ОП нібито "має домовленості з деякими групами впливу "розслідувачів" і тими, хто атакує президента, і використовує їх для власного посилення".

Сам Андрій Єрмак нещодавно в інтерв'ю для видання Politico заявляв про те, що Володимир Зеленський "є дуже принциповою людиною", закликавши не підозрювати президента у корупції.

