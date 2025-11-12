Безугла прокоментувала "плівки Міндіча" і закликала Зеленського звільнити Єрмака

Народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила главу Офісу президента Андрія Єрмака в "узурпації розуму Зеленського" і закликала главу держави "перезапустити ОП із новим керівником і структурою війни".

У своєму Telegram-каналі Безугла написала, що, за її інформацією, Андрій Єрмак нібито "має домовленості з деякими групами впливу "розслідувачів" і та тими, хто атакує президента, і використовує їх для власного посилення".

Серед таких вона називає нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, Олександру Устінову з "Голосу", видання "Українська правда", а також "низку інших медіа та антикорупціонерів".

Безугла стверджує, що зараз глава ОП хоче позбутися керівника ГУР Кирила Буданова і міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова як "основних конкурентів у боротьбі за владу і вплив на президента".

Саме Єрмак, продовжує автор поста, "цілеспрямовано підштовхнув Зеленського до закону про незалежність НАБУ".

"Так він послаблює президента і робить його дедалі залежнішим від себе, формуючи довкола атмосферу недовіри й очікування, що всі вороги, а він вірніший і найближчий", — констатує Безугла.

Що стосується Буданова, до якого Єрмак нібито від самого початку був прихильний, то, зазначає парламентарка, після набуття суб'єктності главою ГУР глава ОП "почав працювати проти нього і зараз максимально хоче домогтися відставки Кирила".

Водночас, зазначає народна депутатка, Єрмак значно менш активний щодо Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

За словами Безуглої, після приходу в ОП Єрмака вона вважала його "ідейною, небайдужою людиною", але з часом він дуже змінився.

"Але зараз те, що творить Андрій Борисович і на кого він перетворюється... Ба більше, він просто елементарно занадто довго перебуває на одній посаді! Крім того, викликає обурення цинізм небайдужих активістів, які атакують президента, але готові йти на домовленості з керівником ОП. Навіщо ви це робите? Чому мовчить Гончаренко? "Українська правда"? Железняк? Де ви? Також треба розуміти, що тут замішані ще й американці, і це тиск на Зеленського, щоб він був м'якшим перед росіянами", — обурюється нардепка.

Ситуацію, що склалася зараз у країні, вона називає небезпечною, але погоджується з тим, що корупції — не місце.

Безугла підкреслює, що Зеленський має на все подивитися іншими очима:

"ОП нереформований, розум Зеленського майже узурпований однією людиною, Сирський творить жах у ЗСУ, а парламент і Кабмін зведені в офіси реєстрації рішень. Американці намагаються нас обдурити і послабити, Росія знищує, а Європа вичікує. Провину покладаю і на опозицію, адже замість того, щоб кричати через дрібниці і купатися в популізмі, потрібно щодня давати конструктивну критику і пропонувати альтернативні рішення. А цього практично немає".

Серед рішень, які пропонує Безугла, — перезапуск ОП з новим керівником і структурою війни, посилення ролі Кабміну, створення нової коаліції в парламенті з перезапуском низки ключових комітетів, відставка Сирського і реальна реформа війська.

Це, підкреслює депутатка, — мінімум, що потрібно зробити вже зараз, оскільки ніхто, окрім самих українців, країну не врятує, а суб'єктна Україна "не потрібна ні РФ, ні США, ні Європі, ні світу".

Вона знову закликала Зеленського звернути увагу, що "творить Єрмак за його спиною", залишити Буданова, звільнити Сирського і "струсити" парламент та уряд. Під кінець Безугла звернулася до Єрмака:

"Андрію Борисовичу, вибачте, але не можу бачити ваші "козні", а особливо ті, що спрямовані на ослаблення президента, і мовчати далі. Ви знаєте моє сентиментальне ставлення до вас, але багато разів непублічно говорила і питала, що ви робите. Якби ви переосмислили, але ж не зробите цього".

Згаданий у пості Безуглої Олексій Гончаренко поки ніяк не відповів на її звинувачення. Також не було жодної реакції від редакції "Української правди" та Олександри Устинової.

