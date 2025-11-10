Є питання до СБУ: Безугла відреагувала на обшуки в Галущенка

Народна депутатка України Мар'яна Безугла відреагувала на масштабні обшуки правоохоронців, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у міністра юстиції Германа Галущенка, а також поцікавилася, хто наступний.

Безугла зізналася, що вона рада, якщо відбувається "дійсно неупереджене розслідування".

"Не розуміла, чому Кудрицького карають, а Галущенка ні. Чому не чіпають Мустафу Найєма? Цьому немає жодного раціонального пояснення. Усі вони причетні до стану наших об'єктів енергетики. Якщо всіх, то всіх. А то вибірковість, на жаль", — написала вона.

Крім того, нардепка поцікавилася у глави Служби безпеки України Василя Малюка, чому його відомство "не бачило російського впливу в "Енергоатомі", і що він буде тепер із цим робити.

На момент публікації матеріалу ні в СБУ, ні в Міненерго пост депутатки Безуглої ніяк не прокоментували. Також поки мовчить і Мустафа Найєм, ексглава Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Відео дня

Обшуки НАБУ в "Енергоатомі": деталі

Зранку 10 листопада стало відомо, що детективи НАБУ і САП проводять масштабну операцію під назвою "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики, зокрема — на захисті енергооб'єктів. Правоохоронці не лише нагрянули з обшуками, а й оприлюднили перші записи з 1000 годин перехоплених переговорів між, як вони стверджують, учасниками схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема, акціонерне товариство "НАЕК "Енергоатом".

За кілька годин до обшуків бізнесмен і соратник Володимира Зеленського Тимур Міндіч покинув територію України.

"Українська правда" повідомила, що обшуки також відбуваються в ексміністра енергетики, а нині — міністра юстиції Германа Галущенка.

Під час слідчих заходів у будинку одного з фігурантів знайшли блокнот із написом "Служба безпеки президента Російської Федерації".