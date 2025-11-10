Есть вопросы к СБУ: Безуглая отреагировала на обыски у Галущенко

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая отреагировала на масштабные обыски правоохранителей, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры у министра юстиции Германа Галущенко, а также поинтересовалась, кто следующий.

Безуглая призналась, что она рада, если происходит "действительно беспристрастное расследование".

"Не понимала, почему Кудрицкого наказывают, а Галущенко нет. Почему не трогают Мустафу Найема? Этому нет никакого рационального объяснения. Все они причастны к состоянию наших объектов энергетики. Если всех, то всех. А то избирательность, к сожалению", – написала она.

Кроме того, нардеп поинтересовалась у главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, почему его ведомство "не видело российского влияния в "Энергоатоме", и что он будет теперь с этим делать.

На момент публикации материала ни в СБУ, ни в Минэнерго пост депутата Безуглой никак не прокомментировали. Также пока молчит и Мустафа Найем, экс-глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Відео дня

Обыски НАБУ в "Энергоатоме": детали

Утром 10 ноября стало известно, что детективы НАБУ и САП проводят масштабную операцию под названием "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики, в частности – на защите энергообъектов. Правоохранители не только нагрянули с обысками, но и обнародовали первые записи из 1000 часов перехваченных переговоров между, как они утверждают, участниками схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, акционерное общество "НАЭК "Энергоатом".

За несколько часов до обысков бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич покинул территорию Украины.

"Украинская правда" сообщила, что обыски также проходят у экс-министра энергетики, а ныне – министра юстиции Германа Галущенко.

Во время следственных мероприятий в доме одного из фигурантов нашли блокнот с надписью "Служба безопасности президента Российской Федерации".