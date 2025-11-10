У одного из фигурантов дела о коррупции в энергетике обнаружили блокнот службы безопасности президента РФ — НАБУ

Сотрудники НАБУ и САП в рамках масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики провели обыски у фигурантов дела. Во время одного из них был обнаружен "интересный артефакт" — фирменный блокнот службы безопасности президента РФ.

На опубликованном фото видно, что блокнот имеет эмблему службы безопасности президента РФ. Фото показали НАБУ в своем Telegram-канале.

Кроме того, на фото можно увидеть еще ряд книг, изданных на русском языке. В частности, "Надежность", "Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям" и "Валютный и денежный рынок".

В ведомстве не отметили, кому именно принадлежит этот блокнот.

Обыски НАБУ

10 ноября появилась информация о том, что детективы НАБУ проводят обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Впоследствии НАБУ и САП сообщили, что обыски проходят в рамках масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Там отметили, что операция предусматривала 15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у экс-главы Минэнерго, действующего министра юстиции Германа Галущенко и в "Энергоатоме".

Позже Железняк подал в парламент заявление об увольнении Галущенко с должности министра юстиции.

На обыски в "энергетическом деле" отреагировали и в соцсетях. В частности, там увидели, что доллары, изъятые детективами НАБУ во время обысков по делу о коррупции в "Энергоатоме", могли незаконно попасть из США в Украину.