В одного з фігурантів справи про корупцію в енергетиці виявили блокнот служби безпеки президента РФ — НАБУ

Співробітники НАБУ та САП в межах масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики провели обшуки у фігурантів справи. Під час одного з них було виявлено "цікавий артефакт" — фірмовий блокнот служби безпеки президента РФ.

На опублікованому фото видно, що блокнот має емблему служби безпеки президента РФ. Фото показало НАБУ в своєму Telegram-каналі.

Крім того на фото можна побачити ще низку книг, виданих російською мовою. Зокрема, "Надежность", "Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям" та "Валютный и денежный рынок".

У відомстві не зазначили, кому саме належить цей блокнот.

Обшуки НАБУ

10 листопада з'явилася інформація про те, що детективи НАБУ проводять обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Згодом НАБУ та САП повідомили, що обшуки проходять в межах масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Там зауважили, що операція передбачала 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про проведення обшуків у ексголови Міненерго, чинного міністра юстиції Германа Галущенка та в "Енергоатомі".

Пізніше Железняк подав у парламент заяву про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції.

На обшуки в "енергетичній справі" відреагували і в соцмережах. Зокрема, там побачили, що долари, вилучені детективами НАБУ під час обшуків у справі про корупцію в "Енергоатомі", могли незаконно потрапити зі США в Україну.