Пачки доларів для корупційних схем "Енергоатома" завезли зі США: в соцмережах зауважили деталь

В соцмережах зауважили, що долари, вилучені детективами НАБУ під час обшуків у справі про корупцію в "Енергоатомі", могли незаконно потрапити зі США в Україну. Про це нібито свідчать маркування банків Федерального резерву США на пачках.

На походження готівки, залученої до корупційних схем в "Енергоатомі", звернув увагу акаунт media-pool в соцмережі Х. Автори допису зазначили, що пачки доларів були передані учасникам схеми нерозпакованими. За їхніми словами, написи ATLANTA SERIES 96 і KAN CITY SERIES 96 на пакуваннях американської валюти свідчать про те, що це — нові банкноти США, які ще не потрапили в обіг.

Детективи НАБУ і САП повідомили про викриття корупції в "Енергоатомі" Фото: скриншот

Колишня радниця заступника міністра оборони Дана Ярова в дописі на Facebook заявила, що написи з ATLANTA та KAN CITY свідчать про належність банкнот до банків Федерального резерву США і про те, що така готівка могла потрапити до України лише шляхом незаконного перетину державного кордону.

"Такі пакування не з'являються у приватних осіб випадково", — написала Ярова.

В мережі заявляють, що знайдені НАБУ під час обшуків у справі про корупцію в "Енерегоатомі" долари могли потрапити в Україну незаконно Фото: скриншот

Водночас у коментарях українці заперечили ці міркування та зазначили, що в такому вигляді долари приходять в Україну через митницю, а потім банки можуть видати їх клієнтам без перепакування, тому це не є доказом транскордонного злочину.

Обшуки НАБУ у Галущенка та Міндіча: деталі

Про те, що детективи НАБУ проводять обшуки у співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, 10 листопада повідомили з посиланням на джерела в правоохоронних органах журналісти "Української правди". За словами інсайдерів, за кілька годин до початку обшуків Міндіч виїхав з України.

За словами народного депутата України Ярослава Железняка, обшуки проводяться також у братів Михайла та Олександра Цукерманів, які вели "фінансову частину" в бізнес-структурах Тимура Міндіча, та Ігоря Миронюка, який мав офіційний статус радника міністра енергетики Германа Галущенка.

"Саме до пана Миронюка запрошували всіх підрядників "Енергоатома", які хотіли співпрацювати з компанією і пояснювали, на яких умовах і в яких відсотках треба "поділитися" з паном Миронюком, який представляє інтереси Міндіча і Галущенка, щоб тендер відбувся і за це заплатили гроші", — заявив парламентар.

Про операцію НАБУ і САП з викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі" у відомствах повідомили 10 листопада. В пресслужбі бюро розповіли, що робота тривала 15 місяців, протягом яких було опрацьовано 1 000 годин аудіозаписів і задокументовано діяльність "високорівневої злочинної організації", яка мала вплив, зокрема, на АТ "НАЕК "Енергоатом". Нардеп Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводять у ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що подав заяву у Раду про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції "за системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки зі зрадником (Андрієм — ред.) Деркачем". Також він подав у ВР постанову про звільнення голови Міненерго Світлани Гринчук, яка, за його словами, нібито "представляла інтереси Міндіча в уряді".