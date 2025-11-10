У Галущенка та Міндіча проходять обшуки: в НАБУ говорять про масштабну корупційну схему (фото)

Національне антикорупційне бюро України повідомили про викриття "високорівневої злочинної організації", яка діяла у сфері енергетики. Учасники незаконної схеми впливали на "Енергоатом" та інші стратегічні підприємства.

"НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів", — зазначила пресслужба 10 листопада.

Правоохоронці задокументували діяльність "високорівневої злочинної організації". Повідомляється, що її учасники організували "масштабну корупційну схему". Вони впливали на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Деталі згодом", — пообіцяли у НАБУ.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про проведення обшуку у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині очолює Міністерство юстиції.

"Яке співпадіння. І це ще не все", — зауважив парламентар.

За його інформацією, також обшуки проводять в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 10 листопада у ЗМІ повідомили про проведення обшуків у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. При цьому джерела у політичних колах передали, що він "втік" з України за кілька годин до слідчих дій.

Раніше, 21 жовтня, повідомлялось про обшуки ДБР в ексголови "Укренерго" Володимира Кудрицького. Співрозмовники ЗМІ у правоохоронних органах зазначали, що проти нього порушена не одна справа. Також тривали обшуки у приміщеннях "Укренерго", підрядної організації та інших, залучених до схеми підприємств.