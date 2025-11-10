У Галущенко и Миндича проходят обыски: в НАБУ говорят о масштабной коррупционной схеме (фото)

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении "высокоуровневой преступной организации", которая действовала в сфере энергетики. Участники незаконной схемы влияли на "Энергоатом" и другие стратегические предприятия.

"НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. 15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей", — отметила пресс-служба 10 ноября.

Правоохранители задокументировали деятельность "высокоуровневой преступной организации". Сообщается, что ее участники организовали "масштабную коррупционную схему". Они влияли на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

"Детали позже", — пообещали в НАБУ.

Фото, сделанное правоохранителями

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о проведении обыска у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который сейчас возглавляет Министерство юстиции.

"Какое совпадение. И это еще не все", — отметил парламентарий.

По его информации, также обыски проводят в "Энергоатоме".

Фото изъятых денег

Напомним, 10 ноября в СМИ сообщили о проведении обысков у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. При этом источники в политических кругах передали, что он "сбежал" из Украины за несколько часов до следственных действий.

Ранее, 21 октября, сообщалось об обысках ГБР у экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Собеседники СМИ в правоохранительных органах отмечали, что против него возбуждено не одно дело. Также продолжались обыски в помещениях "Укрэнерго", подрядной организации и других, вовлеченных в схему предприятий.