Детективи НАБУ проводять обшуки у Міндіча: за кілька годин до цього він виїхав з країни, — УП

Детективи Національного антикорупційного бюро, за даними УП, вранці 10 листопада проводять обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. За словами журналістів, слідчі дії проходять у Києві.

Про обшуки в Тимура Міндіча журналісти "Української правди повідомляють із посиланням на неназвані джерела в правоохоронних органах. Поліція, представники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на момент публікації новини не коментували це повідомлення.

Також в УП з посиланням на співрозмовників у політичних колах стверджують, що Міндіч нібито "втік" з України вночі 10 листопада, за кілька годин до початку обшуків.

В липні журналісти "Української правди" з посиланням на джерела у бізнесових колах писали, що детективи НАБУ і САП зафіксували розмови бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча під час прослуховування у квартирі, де президент України Володимир Зеленський за п'ять років до того святкував день народження. Цю інформацію правоохоронці також не коментували.

Про те, що НАБУ проводять обшуки у Міндіча, написав також народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Міндіча різко вивезли з країни як раз перед обшуками. І не тільки його. Буде переховуватися в Ізраїлі та Австрії", — написав депутат.

Нардеп Железняк заявив, що Міндіча "вивезли" з країни перед обшуками Фото: скриншот

Що відомо про Тимура Міндіча

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк 20 червня заявляв, що співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч нібито виїхав з України. Нардеп стверджував, що Міндіч є близьким до Офісу президента України.

Журналісти Bihus.info в березні 2024 року опублікували розслідування, в якому стверджували, що пов'язана з ОП телекомпанія отримує сотні мільйонів від каналу "Рада". За словами розслідувачів, Тимур Міндіч у березні 2020 року кілька разів міг відвідувати Офіс президента, а за рік до того під час своєї передвиборчої кампанії Володимир Зеленський нібито їздив на його "Мерседесі".