"Найближчим часом не побачимо": співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч виїхав з України, — нардеп

Кінопродюсер, бізнесмен і один із бенефіціарних власників студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, імовірно, 20 червня виїхав за кордон. Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк стверджує, що підприємець покинув Україну в напрямку Молдови.

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Нардеп заявив у своєму Telegram-каналі, що 45-річний бізнесмен виїхав за кордон трохи пізніше півночі. Він зазначив, що Міндіч займався медіа, енерго-, агро- та фінансово-банківським бізнесом.

Ярослав Железняк додав, що Тимур Міндіч є близьким до Офісу президента України.

"Зли язики говорять, що найближчим часом ми його не побачимо. Але ми не віримо! Точно приїде та ще і з дронами (хоча і цей бізнес у нього є)", — написав депутат.

Ярослав Железняк стверджує, що Тимур Міндіч виїхав до Молдови Фото: скриншот

Що відомо про Тимура Міндіча

В опублікованому у березні 2024 року розслідуванні щодо пов'язаної з ОП телекомпанії журналісти Bihus.info зазначали, один із бенефіціарних власників "Кварталу 95" Тимур Міндіч у березні 2020-го міг кілька разів приїжджати до Офісу президента, а під час передвиборчої кампанії у 2019-му президент України Володимир Зеленський їздив на його "Мерседесі".

Також журналісти Bihus.Info 20 травня опублікували розслідування щодо зведення укріплень Збройних сил України в Херсонській і Житомирській областях, розслідувачі з'ясували, що причетні до будівництва компанії можуть мати зв'язок з близьким до Володимира Зеленського бізнесменом Тимуром Міндічем.

14 квітня Ярослав Железняк заявив із посиланням на власні джерела, що Білий дім готував санкції США проти оточення Зеленського, щоб примусити українську владу підписати угоду про ресурси. За словами нардепа, в списках фігурував, зокрема, бізнесмен і продюсер Тимур Міндіч. Железняк також заявляв, що Міндіча називають "гаманцем" Офісу президента та "смотрящим" за будівельною галуззю та енергетикою.