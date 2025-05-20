Завищили ціни на мільйони: укріплення ЗСУ будували компанії, що можуть мати зв'язки з ОП, — Bihus

Компанії, що будують фортифікації ЗСУ в Херсонській і Житомирській областях, можуть бути пов'язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського. За інформацією журналістів-розслідувачів, будівельні фірми завищували ціни на зведення укріплень на десятки мільйонів або були "прокладками" для переведення коштів з державного бюджету.

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Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, опублікованому 20 травня.

Журналісти зазначили, що велику частину з виділених з держбюджету на початку 2024 року на будівництво фортифікації 40 мільярдів гривень отримали обласні державні адміністрації. Вони своєю чергою укладали договори з компаніями-підрядниками, які займаються зведенням і облаштуванням укріплень. За словами розслідувачів, Україна могла втратити десятки мільйонів на роботах зі зведення фортифікаційних споруд в кількох областях, зокрема в Житомирській і Херсонській.

На фортифікаціях ЗСУ в Херсонській області бюджет міг втратити 35 млн грн

За даними Bihus.Info, 280 мільйонів гривень з державних коштів для будівництва укріплень на Херсонському напрямку отримала компанія "Глобал Білд Інжиніринг" — раніше журналісти розповідали про її ймовірні зв'язки з заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Антоном Самойленком.

Фірма "Дніпро Промснаб Торг" купувала протитанкові піраміди зі значною націнкою Фото: BIHUS info

За словами розслідувачів, компанія купувала будівельні матеріали не напряму у виробника, а у нещодавно створеної "Дніпро Промснаб Торг". Автори розслідування зазначили, що ця фірма має ознаки "поличкової" — тобто такої, що реєструється юристами та потім продається під конкретні задачі. Журналісти виявили, що зазначена компанія купувала протитанкові піраміди та лего-блоки у виробників і продавала їх "Глобал Білд Інжиніринг" зі значною націнкою, яка загалом може перевищувати 35 мільйонів гривень.

На спорідненість фірм вказує те, що власник "Дніпро Промснаб Торг" Віталій Пономаренко отримував дохід також і від компанії "Глобал Білд Інжиніринг", зазначають розслідувачі. Таким чином, штучно створена переплата залишалася в тих самих структурах.

Розслідувачі Bihus.Info повідомляють про зв'язок "Глобал Білд Інжиніринг" з головою Херсонської ОДА Фото: Bihus.Info

Фортифікації ЗСУ в Житомирській області

Біля кордону з Білоруссю в Житомирській області частину замовлень на будівництво фортифікацій отримала компанія "Навітехсервіс", яка, за словами розслідувачів, у 2023 році відбудовувала ЖК "Ірпінські Липки" в Київській області за понад 600 мільйонів гривень.

При цьому журналісти зазначають, що "Навітехсервіс" сама будівництвом не займалася, а перерахувала всі отримані на зведення фортифікаційних споруд 30 мільйонів гривень ТОВ "Рейсквік". Воно своєю чергою перевела частину грошей іншій спорідненій структурі ТОВ "Мелтнер Стронг", яка витратила отриману суму на закупівлю 56 тонн тканини.

"Такі операції зазвичай свідчать про наміри вивести кошти готівкою", — зазначили журналісти.

Іншу отриману "Рейсквік" частину суми розслідувачам відстежити не вдалося.

Журналісти розкрили схему виведення коштів при будівництві фортифікацій на Житомирщині Фото: Bihus.Info

Зв'язок будівництва фортифікацій ЗСУ з ОП

За словами журналістів, і "Глобал Білд Інжиніринг", і "Навітехсервіс" мають непрямий зв'язок зі співвласником студії "Квартал 95" Тимуром Міндічем, близьким до президента України Володимира Зеленського. У першому випадку він раніше очолював компанію, яка тепер ділить офіс із бізнес-партнером Антона Самойленка. Щодо "Навітехсервіса" розслідувачі з'ясували, що сестра чинного керівника компанії керує фірмою "Евентус Менеджмент" — раніше її керівником був сам Тимур Міндіч, а тепер вона зареєстрована на його менеджера.

Нагадаємо, 18 травня командування Сил підтримки ЗСУ показало, як будують нові фортифікації під Покровськом в Донецькій області.

Військові ЗСУ 18 квітня обурювалися через перекладання бруківки в Краматорську, який знаходиться за 25 км від лінії боєзіткнення, і говорили про недостатній рівень укріплень на цій ділянці фронту.