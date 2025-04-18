"На полях жодного окопу": військові обурені через бруківку у Краматорську (відео)

Офіцер ЗСУ звернув увагу на те, що у прифронтовому Краматорську перекладають бруківку. Він підкреслив, що колючий дріт, який зупиняв би штурми ворога, коштував би дешевше.

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Про це відомо з публікації лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс" від 18 квітня.

"Чесно кажучи, на четвертий рік війни тезиси про тротуари, плитку та бруківку мають залишитися на рівні жартів про минуле, але, але, але…", — написав він.

Військовий нагадав про один з наймасованіших штурмів ЗС РФ на Покровському напрямку, який вдалося відбити нацгвардійцям. Бій тривав понад 7 годин, була знищена майже сотня мотоциклів.

"Я вже не хочу нічого доказувати й т.д., просто скажу, що квадратний метр плитки коштує дорожче, ніж метр єгози, то якщо що такий колючий дріт, поклавши який, не проїде ні один мопед чи мотоцикл", — зазначив "Алекс".

Також на цю ситуацію відреагував командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ Станіслав Бунятов. Він назвав перекладання бруківки у центрі Краматорська "відмиванням" грошей.

"Місто прибирають комунальники, біля траси випилюють гілочки. 25 км від фронту, на полях жодного окопу, жодного клубка єгози", — підкреслив він.

"Осман" додав, що якщо посеред поля вирити протитанковий рів, всередину кинути колючий дріт і розтягнути його ж по всьому полю з інтервалом 5-10 метрів, жоден піхотинець, танк або мотоцикл РФ "не пролізе".

"Лінія буде надійніша, ніж річка Дніпро, навіть піхоту не треба буде садити, пілоти з бродячими псами впораються", — уточнив Бунятов.

Мер Краматорська Олександр Гончаренко не коментував ситуацію. Однак у місцевому медіа повідомили, що насправді перекладають стару плитку у сквері "Лабіринт". Зазначається, що під цією доріжкою взимку ремонтували теплотрасу.

"У черговий раз закликаємо не шукати зраду там, де її немає, а зосередитися на реальних проблемах", — додали журналісти.

Водночас на сайті Краматорської міської ради 17 квітня повідомляли про "весняне прибирання". Зазначалось, що роботи з доброустрою у місті проводять у межах проєкту "Армія відновлення", надаючи людям можливість долучитися до суспільно корисної праці за гідну оплату (вищу за середню допомогу з безробіття).

"Бригади працівників КП "ДРУАС", закріплені за кожним зі старостинських округів, щодня дбають про те, щоб у кожному куточку Краматорська було чисто та охайно", — писала пресслужба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації до 6 серпня.

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