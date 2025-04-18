"Увійде в історію": в НГУ розповіли, як 7 годин поспіль відбивали штурм під Покровськом

Нацгвардійці розбили один з наймасованіших штурмів ЗС РФ на Покровському напрямку, було знищено майже 100 мотоциклів разом і понад 20 бронемашин. Захисники розповіли, що в середньому кожної години Росія втрачала до 40 своїх бійців.

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Про це відомо з публікації пресслужби Національної гвардії України від 18 квітня.

"Вчора було відбито один із найбільших штурмів росіян на мотоциклах. Це однозначно подія, яка увійде в історію", — підкреслили у НГУ.

Командування повідомило, що наступ ЗС РФ на Покровському напрямку, який закінчився провалом, тривав понад 7 годин.

В середньому за одну годину ворог втрачав:

до 40 піхотинців;

приблизно 13 мотоциклів;

по 3 бойових броньованих машини.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що коли почув від побратимів про сотню знищених за один штурм мотоциклів, "просто не повірив" у цю цифру.

Він пояснив, що для таких штурмів ЗС РФ використовують транспорт народу, який "всіма правдами та неправдами дістають" на території Росії або ТОТ. Також велика частина мотоциклів та мопедів — китайського виробництва, їх за малою ціною закупляють ворожі волонтери.

"Взагалі такі мотоцикли будуть найпопулярнішим засобом для штурму, адже дешевше і швидше знайти новий китайський мотоцикл, ніж ту саму буханку (яких вже на базах зберігання мало) + ту буханку треба переробити, а от Китай постійно штампує дешевше барахло, яке по своїй суті одноразове", — зазначив "Алекс.

З його слів, Росії фактично байдуже, адже окупанти навіть не розраховують, що такі мотоциклісти повертатимуться.

Нагадаємо, Сухопутні війська ЗСУ показали кадри "дуелі" на фронті двох РСЗВ. Захисники успішно спалили за допомогою M142 HIMARS ворожий "Ураган".

Росіяни похизувались у соцмережах своєю тактикою засідок з використанням БпЛА. Окупанти за допомогою дронів розкидають спеціальні шипи, щоб зупиняти українську техніку.