"Войдет в историю": в НГУ рассказали, как 7 часов подряд отбивали штурм под Покровском

Нацгвардейцы разбили один из самых массированных штурмов ВС РФ на Покровском направлении, было уничтожено почти 100 мотоциклов вместе и более 20 бронемашин. Защитники рассказали, что в среднем каждый час Россия теряла до 40 своих бойцов.

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Об этом известно из публикации пресс-службы Национальной гвардии Украины от 18 апреля.

"Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю", — подчеркнули в НГУ.

Командование сообщило, что наступление ВС РФ на Покровском направлении, которое закончилось провалом, длилось более 7 часов.

В среднем за один час враг терял:

до 40 пехотинцев;

примерно 13 мотоциклов;

по 3 боевых бронированных машины.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что когда услышал от побратимов о сотне уничтоженных за один штурм мотоциклов, "просто не поверил" в эту цифру.

Он пояснил, что для таких штурмов ВС РФ используют транспорт народа, который "всеми правдами и неправдами достают" на территории России или ВОТ. Также большая часть мотоциклов и мопедов — китайского производства, их по малой цене закупают вражеские волонтеры.

"Вообще такие мотоциклы будут самым популярным средством для штурма, ведь дешевле и быстрее найти новый китайский мотоцикл, чем ту самую буханку (которых уже на базах хранения мало) + ту буханку надо переделать, а вот Китай постоянно штампует дешевое барахло, которое по своей сути одноразовое", — отметил "Алекс.

По его словам, России фактически безразлично, ведь оккупанты даже не рассчитывают, что такие мотоциклисты будут возвращаться.

Напомним, Сухопутные войска ВСУ показали кадры "дуэли" на фронте двух РСЗО. Защитники успешно сожгли с помощью M142 HIMARS вражеский "Ураган".

Россияне похвастались в соцсетях своей тактикой засад с использованием БПЛА. Оккупанты с помощью дронов разбрасывают специальные шипы, чтобы останавливать украинскую технику.