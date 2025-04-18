Тактика с гвоздями: как ВС РФ использует БПЛА в засадах против колесной техники (видео)

Подразделения 14-й отдельной гвардейской бригады ВС РФ специального назначения группировки "Восток" начали применять тактику засад с использованием дронов. Противник применяет против украинской колесной техники шипы, кустарного производства.

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Соответствующее видео опубликовано 16 апреля в одном из российских Telegram-каналов.

Тактика предполагает использование дронов-бомбардировщиков для сброса специальных шипов на дорожное покрытие, по которому движется техника. Водители, двигаясь с высокой скоростью, не успевают заметить препятствие, в результате чего происходят проколы шин и транспортные средства теряют ход либо резко снижают скорость. После остановки по ним наносят удар FPV-дроны.

Подобный метод не представляет угрозы для бронетехники, оснащенной централизованной системой подкачки шин или вставками типа Run-flat, позволяющими продолжать движение даже при полной потере давления. Однако легкая колесная техника без этих систем становится уязвимой мишенью на открытой местности.

Иллюстративный образ шипов и стоп-кадр с видео Фото: Милитарный

Отметим, что такой тип вооружения известен еще с древности. Археологи находили металлические шипастые предметы с четырьмя заостренными концами, которые устроены так, что при любом положении один шип всегда был направлен вверх.

Специалисты давали оружию разное название, среди которых "Чеснок", Caltrap или Tribulus (в латинском варианте), используемые римскими легионами. Эти шипы разбрасывали на пути продвижения конницы или войск. Лошади и солдаты, наступившие на такие ловушки, получали серьезные повреждения, что нарушало строй и замедляло продвижение врага.

Древнеримский "Чеснок". Археологический музей в Германии Фото: Википедия

Любопытный факт: подобные устройства использовались не только в Древнем Риме, но и в Средние века, а также даже в XX веке — в измененной форме.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ изменили тактику на юге Украины. Противник предпринял масштабную попытку прорыва на Запорожском направлении, задействовав крупные подразделения в составе штурмовых групп.