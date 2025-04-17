ВС РФ изменили тактику на Юге Украины: пошли на штурм целыми подразделениями (видео)

В среду вечером, 16 апреля, украинские войска отбили на Юге страны массированную атаку противника, уничтожив более сотни оккупантов. В ВСУ заметили, что россияне изменили свою тактику и начали действовать большими группами.

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Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram-канале.

ВСУ удержали позиции

Как рассказали военные, в состав штурмовой группы РФ входили 320 солдат, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багги. Штурм начался около 18 часов вечера.

"Противник изменил тактику и начал штурмовые действия в составе подразделений. Местность: участок линии фронта возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки. Противник задействовал штурмовые группы от нескольких полков 58 Общевойсковой армии Южного военного округа", — рассказали в Силах обороны Юга в комментарии к опубликованному видео с отражением штурма.

Благодаря тому, что аэроразведка заблаговременно обнаружила перемещение захватчиков, по ним были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.

Как описали бой Силы обороны, первое поражение российской боевой техники произошло за 8 км до линии боевого соприкосновения. Украинцы сразу уничтожили три вражеские БМП. Бой продолжался более двух с половиной часов. За это время Силы обороны наносили огневое поражение по штурмовикам. В результате уничтожили 29 единиц боевой техники россиян и 140 человек личного состава. Кроме того, Силы обороны повредили три вражеских танка.

"Результат: противник успеха не имел, ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли", — сказано в сообщении.

Напомним, что на Харьковском направлении российские войска существенно активизировали свои штурмовые действия. По словам бойца 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, количество направлений, с которых враг ведет наступление, достигло рекордного показателя — 18. Оккупанты стремятся вытеснить украинские силы за реку Оскол и начали штурм населенного пункта Боровая.

Также, Украинские дроны-бомбардировщики нанесли удар по вражескому оборудованию, уничтожив две станции радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", которые принадлежали армии РФ.