ВС РФ активизировались на Харьковщине: следующей целью может стать важный логистический центр, — военный (карта)

Российская армия на Харьковском направлении существенно увеличила количество штурмов: военный 1 штурмового батальона 3 ОШБр рассказывает о "рекордном" количестве направлений наступательных действий врага — 18. ВС РФ пытаются отбросить ВСУ за реку Оскол и штурмовать Боровую.

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Об актуальной ситуации на Харьковщине рассказал командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин "24 каналу" 16 апреля.

По словам военного, уже более двух недель противник на Харьковщине не прекращает штурмовых действий в пределах оборонительного участка Третьей штурмовой бригады. ВС РФ штурмуют в направлении поселка Боровая Изюмского района, а также к востоку от населенного пункта.

"Боровая остается приоритетным направлением для штурма", — сообщают в издании.

Отмечается, что Боровая является важным логистическим центром. Кроме того, населенный пункт играет существенную роль тем, что через Боровую российские солдаты могут попытаться выйти на границы реки Оскол, пытаясь отбросить украинских защитников за линию реки.

"Враг, к большому сожалению, активизировался очень сильно. В пиковые периоды нагрузки его "рекорд" — наступление сразу на 18 направлениях", — отметил военный.

На онлайн-карте DeepState можно также увидеть направления штурмовых действий ВС РФ в районе Боровой.

Скриншот карты DeepState | ситуация в районе Боровой

ВС РФ пытаются применять на этом направлении штурмовые действия с участием разного количества личного состава — как через небольшие отделения, так и целыми ротами. Штурмы начинаются с массированной артиллерийской подготовки, осуществляется поражение по передовым и тыловым позициям украинских защитников.

Активно враг применяет также различные виды БпЛА для атак, в частности FPV-дроны.

Почему переход через Оскол важен для ВС РФ

По словам Фокина, переход через реку Оскол имеет несколько важных целей для российской армии. В частности — прорыв украинской обороны, а также укрепление собственных позиций, логистики. Переходом через реку россияне смогут улучшить логистику возле Купянска и Боровой.

После штурма Боровой и выхода через реку ВС РФ также получат возможность перейти в оборону, высвободив большое количество личного состава, а тогда перебросить их на более приоритетные направления фронта.

Напомним, 16 апреля появилось видео, на котором видно "прилет" дрона по бригаде ВС РФ в городе Шуя, что в России.

Также россияне разрушили стелу в Донецкой области: 16 апреля появилось ее фото.