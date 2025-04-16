"Печет от украинского": россияне разрушили стелу в Донецкой области, — Андрющенко (фото)

Россияне демонтировали стелу "Донецкая область" между Мариуполем и Бердянском (Запорожская область).

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Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко 16 апреля.

"Как им печет от украинского, что даже стелу снесли ради ликвидации упоминания", — написал Андрющенко.

Судя по кадрам, видно, что стелу полностью демонтировали, а на ее месте сейчас ничего нет.

Россияне демонтировали стелу в Донецкой области Фото: Андрющенко Time

А в начале 2025 года стелу, расположенную на въезде в Донецкую область, накрыли защитной сеткой. О том, что ведутся работы по защите стелы, 1 февраля в Instagram написал фотожурналист Сергей Коровайный, показав соответствующие кадры.

Стела в Донецкой области

Отметим, что 2 января 2025 года в городе Покровск, что в Донецкой области, была разрушена стела, о чем сообщил украинский военный и писатель Павел Вышебаба.

"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило к дороге, я остановился и положил ее в багажник. Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", — написал Вышебаба.

Напомним, в течение марта 2025 года на территории РФ участились случаи пожаров на железной дороге, которая обеспечивает врагу военные логистические потребности.

Также Фокус писал о том, что россияне строят транспортный хаб в оккупированном Геническе. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко считает, что в городе планируют создать современный транспортно-пересадочный узел, который станет ключевым элементом логистики в оккупированной части Херсонщины, о чем он сообщил 4 апреля.