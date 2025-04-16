Перевозка техники подорвана: в РФ начало активно гореть на железных дорогах, — ГУР (видео)

В течение марта 2025 года на территории России участились случаи пожаров на железной дороге, которая обеспечивает врагу военные логистические потребности.

Related video

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны 16 апреля.

В Московской, Самарской и Тверской областях огонь уничтожил шесть единиц тягового подвижного состава, а на территории республики Марий Эл, Ставропольском и Красноярском краях — 9 устройств железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.

Более того, в Московской области выгорели силовой трансформатор и вагон-цистерна с горючим.

"Борьба с поставками боеприпасов и военной техники российской оккупационной армии по железной дороге продолжается!" — отметили в украинской разведке.

Напомним, нардеп Роман Костенко 15 апреля раскрыл, какая задача стоит перед украинскими воинами, которые весной 2025 года находятся на территории Белгородской области РФ. По его словам, это нужно для того, чтобы вражеская армия не могла там концентрировать свои войска и атаковать.

Также Фокус писал о том, что россияне наращивают военное присутствие вблизи украинских границ, концентрируя основные силы в районах Курской области, кроме того накопление войск замечено в направлениях Волчанска и Липцев на Харьковщине. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 16 апреля.