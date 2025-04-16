Перевезення техніки підірване: у РФ почало активно палати на залізницях, — ГУР (відео)

Упродовж березня 2025 року на території Росії почастішали випадки пожеж на залізниці, яка забезпечує ворогу воєнні логістичні потреби.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони 16 квітня.

У Московській, Самарській та Тверській областях вогонь знищив шість одиниць тягового рухомого складу, а на території республіки Марій Ел, Ставропольському та Красноярському краях ― 9 пристроїв залізничної сигналізації, централізації та блокування.

Ба більше, у Московській області вигоріли силовий трансформатор і вагон-цистерна з пальним.

"Боротьба із постачанням боєприпасів і військової техніки російській окупаційній армії залізницею триває!" — наголосили в українській розвідці.

Нагадаємо, нардеп Роман Костенко 15 квітня розкрив, яке завдання стоїть перед українськими воїнами, які навесні 2025 перебувають на території Бєлгородської області РФ. За його словами, це потрібно для того, щоб ворожа армія не могла там концентрувати свої війська та атакувати.

Також Фокус писав про те, що росіяни нарощують військову присутність поблизу українських кордонів, концентруючи основні сили в районах Курської області, окрім того накопичення військ помічене у напрямках Вовчанська та Липців на Харківщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 16 квітня.