Загроза з прикордоння: РФ активізувала атаки на Сумщині та Харківщині, — речник ДПСУ

Росіяни нарощують військову присутність поблизу українських кордонів, концентруючи основні сили в районах Курської області, окрім того накопичення військ помічене у напрямках Вовчанська та Липців на Харківщині.

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "Укрінформ".

За його словами, саме на цих ділянках спостерігається найбільше зосередження сил противника. У районі Курської області російські підрозділи продовжують підтягувати ресурси, які використовують малі штурмові групи для спроб прориву кордону. Подібна активність фіксується і в напрямках Вовчанська та Липців, де ворог зберігає значну кількість військ для ведення бойових дій.

В районах Липців і Вовчанська противник продовжує активні бойові дії, намагаючись розширити зону зіткнень. Особливо це стосується напрямку Вовчанська, де окупанти ведуть атаки на позиції українських військових, у тому числі прикордонників. Проте поставлених завдань російські сили наразі досягти не змогли.

Загалом, від початку наступальних дій РФ у районах Липців і Вовчанська минулого року, ворожа активність на цих напрямках не припинялася і лише зросла останнім часом.

Демченко зазначив, що загальна активність армії РФ в прикордонних районах Сумщини й Харківщини суттєво зросла. З початку року кількість ворожих обстрілів зросла, переважно по Сумській та Харківській областях, меншою мірою — по Чернігівщині. При цьому російські війська почали активніше використовувати безпілотники для скидання вибухівки, а також FPV-дрони та дрони на оптоволокні. Минулого року основною загрозою була артилерія, а зараз — авіаудари, зокрема керованими бомбами по Сумщині.

Також він розповів, що штурмові групи ворога постійно намагаються прорватися на територію України через Сумщину, проте щоденно зазнають втрат. ЗСУ активно знищують їх артилерією та дронами. Водночас Росія уникає застосування бронетехніки на цих ділянках — використовує квадроцикли, намагаючись швидко проникати вглиб території України, однак і ці спроби зазнають поразки.

Щодо Сумського напрямку, Демченко підкреслив: РФ утримує там війська, що раніше брали участь у діях на території Курської області. Імовірно, ці сили згодом можуть бути задіяні для спроб подальших проривів кордону.

Нагадаємо, що 14 квітня на Харківському напрямку, поблизу Вовчанська, російські війська здійснили спробу прориву української оборони, залучивши для цього 11 одиниць техніки. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Також на Вовчанському напрямку українським захисникам доставляють посилки та листи від близьких за допомогою дронів-бомбардувальників типу "Вампір", розповіли в ДПСУ.