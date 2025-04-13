"Вампір-листоноша": бійці ЗСУ під Вовчанськом запустили власну військову "пошту" (відео)

На Вовчанському напрямку українські військовослужбовці завдяки дронам-бомберам "Вампір" отримують необхідні речі та листи від рідних.

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Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Через напружену обстановку на Вовчанському напрямку, завезення автівкою провізії, води, медикаментів тощо вкрай ризиковане. І тому цю справу доручають дронам. Тут і розкривається універсальність бомбера Vampire. З таким самим успіхом, як він скидає на голови окупантів боєприпаси, він доправляє нашим хлопцям гостинці", — йдеться у повідомленні.

В ДПСУ уточнили, що перед запланованим рейсом "Вампіра" бійці надсилають список своїх потреб, які намагаються максимально задовольнити.

"В обов’язковому порядку це хліб, консерви, вода, масло, цукор, чай, грілки. Для додаткової енергії — солодощі. В банний день — сухий душ, змінна білизна. А ще дрон привозить листи від рідних", — зазначили прикордонники.

Крім того, дрон "Вампір" дає можливість зворотного зв'язку від бійця до своїх рідних.

"Зворотний зв'язок також існує — "Вампір" споряджений котушкою з тросом, на кінці якого кріпиться карабін. І до нього можна причепити як лист-відповідь, так і, наприклад, батареї та павербанки", — наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо, Третя штурмова показала, як семеро рідних братів служать в одній бригаді.

11 квітня Валерій Залужний розповів, як дрони та ШІ змінили українську армію.