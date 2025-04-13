"Вампир-почтальон": бойцы ВСУ под Волчанском запустили собственную военную "почту" (видео)

На Волчанском направлении украинские военнослужащие благодаря дронам-бомберам "Вампир" получают необходимые вещи и письма от родных.

Related video

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Из-за напряженной обстановки на Волчанском направлении, завоз автомобилем провизии, воды, медикаментов и т.д. крайне рискованно. И поэтому это дело поручают дронам. Здесь и раскрывается универсальность бомбера Vampire. С таким же успехом, как он сбрасывает на головы оккупантов боеприпасы, он доставляет нашим ребятам гостинцы", — говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что перед запланированным рейсом "Вампира" бойцы присылают список своих потребностей, которые стараются максимально удовлетворить.

"В обязательном порядке это хлеб, консервы, вода, масло, сахар, чай, грелки. Для дополнительной энергии — сладости. В банный день — сухой душ, сменное белье. А еще дрон привозит письма от родных", — отметили пограничники.

Кроме того, дрон "Вампир" дает возможность обратной связи от бойца к своим родным.

"Обратная связь также существует — "Вампир" снаряжен катушкой с тросом, на конце которого крепится карабин. И к нему можно прицепить как письмо-ответ, так и, например, батареи и павербанки", — отметили в ГПСУ.

Напомним, Третья штурмовая показала, как семеро родных братьев служат в одной бригаде.

11 апреля Валерий Залужный рассказал, как дроны и ИИ изменили украинскую армию.