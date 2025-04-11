"Запад должен усвоить эти уроки": Залужный рассказал, как дроны и ИИ изменили украинскую армию
Бывший главнокомандующий ВСУ, генерал в отставке, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объяснил, как дроны, использование искусственного интеллекта и разработка системы управления боем DELTA позволили украинской армии противостоять большему противнику. Он отметил, что западные страны должны усвоить полученный Украиной опыт, чтобы быть способными к ведению современной войны.
Экс-глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал о роли украинских дронов в противостоянии Вооруженным силам РФ и новых подходах к ведению войны в статье для Defence One.
В исследовании Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI) отмечается, что украинские БПЛА "наносят примерно две трети потерь" российским оккупантам и это делает такое оружие "вдвое эффективнее любого другого в украинском арсенале". Залужный отмечает, что еще три года назад беспилотникам не придавали большого значения на поле боя, и украинский опыт меняет западные подходы к ведению войны.
По словам экс-главы, высокотехнологичная армия Соединенных Штатов Америки полагается на огромные объемы передачи данных и этим создает электронные следы, по которым враг может обнаруживать цель. В то же время низкотехнологичные противники продолжают наносить серьезный ущерб дешевыми средствами вроде самодельных взрывных устройств.
Залужный со ссылкой на отчет RUSI говорит, что российско-украинская война сегодня ведется на истощение, как во времена Первой мировой. Враг может быстро обнаруживать малейшие движения и атаковать без предупреждения, поэтому с обеих сторон солдаты остаются "запертыми" в оборонительных укреплениях и даже ротация и медицинская эвакуация становятся опасными.
Бывший главнокомандующий выделяет три ключевых фактора, которые изменили традиции ведения войны:
- небольшие тактические беспилотники, которые используются для нацеливания на военные силы, оборудование и другие БПЛА в воздухе, на суше и на море;
- радиоэлектронная борьба, которая позволяет отслеживать, глушить и перехватывать сигналы дронов, отражать атаки и уничтожать специализированные экипажи;
- дистанционные датчики различной сложности, создающие в незащищенных пространствах буферные зоны, сквозь которые не может пробраться противник.
Украина под угрозой существования выработала новые способы ведения боевых действий, отказавшись от методов, тактики, оборудования и управления информацией в стиле холодной войны. С помощью недорогих морских беспилотников украинские военные выгнали Черноморский флот РФ из Крыма, а также дроны без боевой части используются в логистических и эвакуационных целях, пишет Залужный.
Экс-глава ВСУ отмечает, что Украина использует для изготовления БПЛА преимущественно доступные аппаратные компоненты и программное обеспечение с открытым исходным кодом, и при этом дроны становятся более автономными и могут работать без постоянного внимания со стороны оператора и даже без стабильного подключения к GPS. Однако все равно во время боев решающим остается вопрос эффективного управления, для чего пригодилась система управления боем DELTA, которую в Украине начали разрабатывать за несколько лет до полномасштабного вторжения РФ.
Система управления боем DELTA стала преимуществом ВСУ
"Мы называем это "Google для военных", потому что после одного входа вы получаете доступ к различным модулям в системе. Google помогает организовать ваше рабочее пространство, DELTA помогает организовать ваше "военное" пространство", — сказала подполковник ВСУ Елизавета Бойко, Вооруженные силы Украины, руководитель отдела развития Центра инноваций и развития оборонных технологий Цифрового филиала Министерства обороны Украины во время недавних учений НАТО в июле 2024 года.
Залужный отмечает, что украинская DELTA проще для использования, чем американская система управления боем Palantir, и в то же время она позволяет украинским военным получать информацию о ситуации на линии боестолкновения и принимать правильные решения в критические моменты. Это дает преимущество против более крупного противника.
DELTA использует искусственный интеллект, чтобы оперативно сортировать данные и предоставлять военным полную картину на поле боя и за его пределами. Система собирает информацию из различных источников: открытых данных, сообщений людей, спутниковых снимков, видеоканалов с дронов, записей с мобильных телефонов и тому подобное. Также она содержит хранилище идентифицированных и предложенных целей для ударов.
Новые условия на поле боя требуют быстрой адаптации, отмечает Залужный. Он отмечает, что сейчас использование в войне искусственного интеллекта и БПЛА стали нормой. Чтобы враг не получил преимущества, нужно постоянно развивать оборудование, системы и разрабатывать новые тактики, которые будут ускорять и делать более надежными обмен данными и управление дронами.
Экс-глава предостерегает западные армии от пренебрежения этим опытом ВСУ.
"Встречаясь с противниками, вооруженными массово развернутым, оптимизированным автономным оружием, они могут стать общеизвестными жертвами немецкого блицкрига Второй мировой войны. К счастью, они имеют дар неизмеримой ценности: опыт, добытый Украиной тяжелым трудом, выкованный в изнурительной борьбе за выживание. Если Запад хочет выжить, он должен быстро и полностью усвоить эти уроки и хорошо ими воспользоваться", — пишет Залужный.
Напомним, 8 апреля Валерий Залужный рассказал о штабе ВСУ в Германии, который стал "секретным оружием" для планирования Украиной военных операций в сотрудничестве с партнерами.
Министерство обороны Украины 18 марта объявило о старте программы подготовки инструкторов по боевой системе DELTA.