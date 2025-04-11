"Запад должен усвоить эти уроки": Залужный рассказал, как дроны и ИИ изменили украинскую армию

Бывший главнокомандующий ВСУ, генерал в отставке, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объяснил, как дроны, использование искусственного интеллекта и разработка системы управления боем DELTA позволили украинской армии противостоять большему противнику. Он отметил, что западные страны должны усвоить полученный Украиной опыт, чтобы быть способными к ведению современной войны.

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Экс-глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал о роли украинских дронов в противостоянии Вооруженным силам РФ и новых подходах к ведению войны в статье для Defence One.

В исследовании Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI) отмечается, что украинские БПЛА "наносят примерно две трети потерь" российским оккупантам и это делает такое оружие "вдвое эффективнее любого другого в украинском арсенале". Залужный отмечает, что еще три года назад беспилотникам не придавали большого значения на поле боя, и украинский опыт меняет западные подходы к ведению войны.

По словам экс-главы, высокотехнологичная армия Соединенных Штатов Америки полагается на огромные объемы передачи данных и этим создает электронные следы, по которым враг может обнаруживать цель. В то же время низкотехнологичные противники продолжают наносить серьезный ущерб дешевыми средствами вроде самодельных взрывных устройств.

Залужный со ссылкой на отчет RUSI говорит, что российско-украинская война сегодня ведется на истощение, как во времена Первой мировой. Враг может быстро обнаруживать малейшие движения и атаковать без предупреждения, поэтому с обеих сторон солдаты остаются "запертыми" в оборонительных укреплениях и даже ротация и медицинская эвакуация становятся опасными.

Бывший главнокомандующий выделяет три ключевых фактора, которые изменили традиции ведения войны:

небольшие тактические беспилотники, которые используются для нацеливания на военные силы, оборудование и другие БПЛА в воздухе, на суше и на море;

радиоэлектронная борьба, которая позволяет отслеживать, глушить и перехватывать сигналы дронов, отражать атаки и уничтожать специализированные экипажи;

дистанционные датчики различной сложности, создающие в незащищенных пространствах буферные зоны, сквозь которые не может пробраться противник.

Украина под угрозой существования выработала новые способы ведения боевых действий, отказавшись от методов, тактики, оборудования и управления информацией в стиле холодной войны. С помощью недорогих морских беспилотников украинские военные выгнали Черноморский флот РФ из Крыма, а также дроны без боевой части используются в логистических и эвакуационных целях, пишет Залужный.

Экс-глава ВСУ отмечает, что Украина использует для изготовления БПЛА преимущественно доступные аппаратные компоненты и программное обеспечение с открытым исходным кодом, и при этом дроны становятся более автономными и могут работать без постоянного внимания со стороны оператора и даже без стабильного подключения к GPS. Однако все равно во время боев решающим остается вопрос эффективного управления, для чего пригодилась система управления боем DELTA, которую в Украине начали разрабатывать за несколько лет до полномасштабного вторжения РФ.

Система управления боем DELTA позволяет бойцам ВСУ оперативно получать данные Фото: dou.ua

Система управления боем DELTA стала преимуществом ВСУ

"Мы называем это "Google для военных", потому что после одного входа вы получаете доступ к различным модулям в системе. Google помогает организовать ваше рабочее пространство, DELTA помогает организовать ваше "военное" пространство", — сказала подполковник ВСУ Елизавета Бойко, Вооруженные силы Украины, руководитель отдела развития Центра инноваций и развития оборонных технологий Цифрового филиала Министерства обороны Украины во время недавних учений НАТО в июле 2024 года.

Залужный отмечает, что украинская DELTA проще для использования, чем американская система управления боем Palantir, и в то же время она позволяет украинским военным получать информацию о ситуации на линии боестолкновения и принимать правильные решения в критические моменты. Это дает преимущество против более крупного противника.

DELTA предоставляет полную картину боев с помощью искусственного интеллекта Фото: dou.ua

DELTA использует искусственный интеллект, чтобы оперативно сортировать данные и предоставлять военным полную картину на поле боя и за его пределами. Система собирает информацию из различных источников: открытых данных, сообщений людей, спутниковых снимков, видеоканалов с дронов, записей с мобильных телефонов и тому подобное. Также она содержит хранилище идентифицированных и предложенных целей для ударов.

Бойцы Сил обороны используют систему DELTA для эффективного управления БПЛА Фото: NYT

Новые условия на поле боя требуют быстрой адаптации, отмечает Залужный. Он отмечает, что сейчас использование в войне искусственного интеллекта и БПЛА стали нормой. Чтобы враг не получил преимущества, нужно постоянно развивать оборудование, системы и разрабатывать новые тактики, которые будут ускорять и делать более надежными обмен данными и управление дронами.

Экс-глава предостерегает западные армии от пренебрежения этим опытом ВСУ.

"Встречаясь с противниками, вооруженными массово развернутым, оптимизированным автономным оружием, они могут стать общеизвестными жертвами немецкого блицкрига Второй мировой войны. К счастью, они имеют дар неизмеримой ценности: опыт, добытый Украиной тяжелым трудом, выкованный в изнурительной борьбе за выживание. Если Запад хочет выжить, он должен быстро и полностью усвоить эти уроки и хорошо ими воспользоваться", — пишет Залужный.

Напомним, 8 апреля Валерий Залужный рассказал о штабе ВСУ в Германии, который стал "секретным оружием" для планирования Украиной военных операций в сотрудничестве с партнерами.

Министерство обороны Украины 18 марта объявило о старте программы подготовки инструкторов по боевой системе DELTA.