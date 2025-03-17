В ВСУ внедряют программу подготовки инструкторов по боевой системе DELTA (видео)

Программа рассчитана на шесть дней и включает семь модулей, ориентированных на практическое освоение системы, методику преподавания и анализ боевого опыта.

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Министерство обороны Украины объявило о старте подготовки инструкторов по боевой системе DELTA в учебных центрах и высших военных учебных заведениях Сухопутных войск. Программа разработана Центром инноваций Минобороны и Командованием подготовки Сухопутных войск с целью углубленного изучения и эффективного применения системы на поле боя. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Программа рассчитана на шесть дней и включает семь модулей, ориентированных на практическое освоение DELTA, методику преподавания и анализ боевого опыта. Основные направления подготовки:

Практическое применение DELTA – от базового изучения до продвинутых функций для использования в боевых условиях.

Методика преподавания – подготовка инструкторов для дальнейшей передачи знаний и навыков пользователям системы.

Анализ и обмен опытом – изучение реальных кейсов применения DELTA и совершенствование тактических подходов.

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"В условиях войны и постоянной технологической эволюции способность быстро адаптироваться и эффективно использовать современные боевые системы критически важна. Но такие системы не будут работать сами по себе, для этого нужны люди. Поэтому программа подготовки инструкторов DELTA — это инвестиция в интеллектуальный потенциал наших войск и значительный шаг к технологическому превосходству на поле боя", — пояснила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что программа подготовки инструкторов является частью стратегического курса ВСУ по модернизации и повышению боеспособности войск. Следующим этапом станет масштабное внедрение системы во всех учебных заведениях Сил безопасности и обороны Украины.

Кратко о системе DELTA

Боевая система DELTA — это украинская платформа ситуационной осведомленности и управления боевыми действиями, разработанная для обеспечения реального обзора поля боя в режиме реального времени. Она была разработана украинской организацией "Аэроразведка" и начала использоваться армией Украины в 2018 году, во время войны на Донбассе.

Интерфейс программы DELTA Фото: wiki

DELTA позволяет отображать воздушную, наземную и морскую обстановку на цифровой карте, что способствует эффективному планированию операций и обмену информацией между подразделениями и союзниками.

В июле 2024 года DELTA успешно прошла проверку информационной безопасности по стандартам НАТО, подтвердив соответствие своей комплексной системы защиты информации установленным требованиям. Кроме того, система получила высокую оценку от представителей НАТО за инновационный подход и значительную работу по обеспечению совместимости систем Украины и Альянса.

Напомним, 3 марта в Украине стартовал проект "Линия дронов", который имеет целью масштабировать наиболее эффективные решения в армии.