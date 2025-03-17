У ЗСУ впроваджують програму підготовки інструкторів за бойовою системою DELTA (відео)

Програма розрахована на шість днів і включає сім модулів, орієнтованих на практичне освоєння системи, методику викладання та аналіз бойового досвіду.

Related video

Міністерство оборони України оголосило про старт підготовки інструкторів з бойової системи DELTA в навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сухопутних військ. Програму розроблено Центром інновацій Міноборони та Командуванням підготовки Сухопутних військ з метою поглибленого вивчення та ефективного застосування системи на полі бою. Про це 17 березня повідомила пресслужба оборонного відомства.

Програма розрахована на шість днів і включає сім модулів, орієнтованих на практичне опанування DELTA, методику викладання та аналіз бойового досвіду. Основні напрями підготовки:

Практичне застосування DELTA — від базового вивчення до просунутих функцій для використання в бойових умовах.

Методика викладання — підготовка інструкторів для подальшого передання знань і навичок користувачам системи.

Аналіз та обмін досвідом — вивчення реальних кейсів застосування DELTA і вдосконалення тактичних підходів.

Важливо

Суперзастосунок для військових: у Міноборони розкрили, як поліпшать цифрову систему Delta

"В умовах війни та постійної технологічної еволюції здатність швидко адаптуватися та ефективно використовувати сучасні бойові системи є критично важливою. Але такі системи не працюватимуть самі собою, для цього потрібні люди. Тому програма підготовки інструкторів DELTA – це інвестиція в інтелектуальний потенціал наших військ та значний крок до технологічної переваги на полі бою", — пояснила заступниця міністра оборони України з цифровізації Катерина Чорногоренко.

Зазначається, що програма підготовки інструкторів є частиною стратегічного курсу ЗСУ з модернізації та підвищення боєздатності військ. Наступним етапом стане масштабне впровадження системи в усіх навчальних закладах Сил безпеки та оборони України.

Коротко про систему DELTA

Бойова система DELTA — це українська платформа ситуаційної обізнаності та управління бойовими діями, розроблена для забезпечення реального огляду поля бою в режимі реального часу. Вона була розроблена українською організацією "Аеророзвідка" і почала використовуватися армією України у 2018 році, під час війни на Донбасі.

Інтерфейс програми DELTA Фото: wiki

DELTA дає змогу відображати повітряну, наземну і морську обстановку на цифровій карті, що сприяє ефективному плануванню операцій та обміну інформацією між підрозділами та союзниками.

У липні 2024 року DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки за стандартами НАТО, підтвердивши відповідність своєї комплексної системи захисту інформації встановленим вимогам. Крім того, система отримала високу оцінку від представників НАТО за інноваційний підхід і значну роботу із забезпечення сумісності систем України та Альянсу.

Нагадаємо, 3 березня в Україні стартував проєкт "Лінія дронів", який має на меті масштабувати найефективніші рішення в армії.