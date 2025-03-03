"Робить просування ворога неможливим": в Міноборони анонсували старт проєкту "Лінія дронів"

Проєкт уже отримав додаткові 4,6 млрд грн фінансування від Міноборони, які будуть спрямовані безпосередньо на підрозділи — закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

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В Україні 3 березня стартував проєкт "Лінія дронів", який має на меті масштабувати найбільш ефективні рішення в армії. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Лінія дронів" – проєкт, ініційований президентом України. Його мета – розвивати найкращі підрозділи безпілотних систем та масштабувати їх бойовий досвід у ЗСУ. Ми створюємо мережу спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців", — сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

"Лінія дронів" передбачає створення "killzone" на 10-15 км, що робить просування ворога неможливим без втрат, надаючи піхоті повітряний супровід і прикриття.

Проєкт уже отримав додаткові 4,6 млрд грн фінансування від Міноборони, які будуть спрямовані безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

Які підрозділи братимуть участь у проєкті

У проєкті братимуть участь наступні підрозділи Сил оборони України:

"Рарог";

К-2;

"Фенікс";

"Ахіллес";

"Птахи Мадяра".

Нагадаємо, що 1 березня повідомлялося, що українські військові навчаються, щоб ефективніше збивати "Шахеди" та інші російські безпілотники завдяки новітнім технологіям віртуальної реальності. Тренажери з віртуальною реальністю дозволяють повністю відпрацювати всі цикли стрільби з ПЗРК таких, як Stinger, "Ігла", Piorun і з нуля навчити стрільця-зенітника влучно стріляти, незалежно від типу зброї.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що невдовзі мобільні вогневі групи зможуть збивати "Шахеди" і літаки лазерною зброєю. За його словами, вже створена система, яка пропалює метал на висоті понад 2 км.